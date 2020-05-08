ÖZ İPLİK İŞ'ten krizlere karşı işçinin korunması için mekanizma çağrısı
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ÖZ İPLİK İŞ'ten krizlere karşı işçinin korunması için mekanizma çağrısı

ÖZ İPLİK İŞ'ten krizlere karşı işçinin korunması için mekanizma çağrısı
08.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:55

ÖZ İPLİK İŞ Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, işçinin korunması için küresel firmaların primlerini ödeyeceği uluslararası bir fon veya fon benzeri koruma mekanizması oluşturulmasını önerdi.

ÖZ İPLİK İŞ Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, işçinin korunması için küresel firmaların primlerini ödeyeceği uluslararası bir fon veya fon benzeri koruma mekanizması oluşturulmasını önerdi.

ÖZ İPLİK İŞ Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, kriz anlarında işçilerin durumlarına ve yapılması gerekenlere ilişkin açıklamada bulundu. Ay, Covid-19 salgınında küresel firmaların tavırlarının tedarikçi ülkelerdeki sorunu derinleştirdiğini söyledi. Rafi Ay, dünya çapında faaliyet gösteren firmaların ve global sermayenin kendilerini koruyacak mekanizmalar ürettiğini, örgütlülükleri sayesinde ülkelerin ve uluslararası kuruluşların kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanabildiklerini belirterek, bu firmaların tedarikçi ülkelerdeki emekçilerin korunmasına katkı vermesi gerektiğini söyledi. Küreselleşmenin kriz anlarında da sermayenin çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Ay, "Bunun devam etmesi mümkün değildir. Covid-19 salgınından sonra hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır, olmamalıdır. Ucuz emek peşinde ülke ülke gezen ve buradan sağladıkları yüksek artık değeri karlarına ekleyen firmaların kriz anlarında bırakın ortalarda görülmemeyi, krizi derinleştirici ağır kararlarına şahit olduk. Buna izin veremeyiz" dedi.

AY, ÖZ İPLİK İŞ olarak küresel firmaların primlerini ödeyeceği uluslararası bir fon veya fon benzeri koruma mekanizması oluşturulması önerdiklerini açıklayarak şunları söyledi:

"Yeni küresel düzende emekçilerin küreselleşmenin getirdiği yükler bir yana, kriz anlarında ezilmelerine, tek başına bırakılmalarına izin verilemez. Madem sermaye küresel, dünya çapında kendisine en fazla artık değeri sağlayacak değer zincirini oluşturma hürriyetine sahip, o zaman bu büyük karı oluşturan emekçiler için de pay ayırmak zorundadır. Bu küresel şirketlerin ve finans kuruluşlarının primlerini ödeyeceği bir fon veya fon benzeri mekanizma kurulmalıdır. Bu fonun yönetimi işçi örgütlerinin çoğunluğunda oluşturulmalıdır. Küresel firmalar, her bir ülkeden elde ettikleri kar veya artık değer oranında fona düzenli prim ödemelidir. Kriz anlarında sadece ve sadece işçiye ödeme yapılmalı, küresel firma ya da ülkelerdeki tedarikçi şirketlerine herhangi bir katkı verilmemelidir. Bu fon sadece işçinin gelir kaybı ya da işçinin sağlık harcaması için kullanılabilmelidir."

Ay, "Küreselleşmenin mimarları sermaye ve malların serbest dolaşımını sağladılar. Bunun yanında hem serbest dolaşım kurallarını uluslararası anlaşmalarla koydular, hem de bu mekanizmaları korumak üzere IMF, DTÖ gibi yaptırım koyma yetkisi olan kurumları geliştirdiler. Korunmayan bir tek emekçilerdir. Hatta bu mekanizmalar 'ucuz emek olsun' diye yerel çıkar gruplarının işçilerini ezmelerine, insanlık dışı koşullarda çalıştırılmasına göz yummaktan geri durmamaktadır. Normal dönemde en 'gözde' olan fakir ülkelerin ucuza çalışan fakir işçileri, kriz anlarının ilk ezilecekleri oldular. Bunun devam etmesi mümkün değildir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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