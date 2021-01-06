Öz İplik İş Sendikasından örgütlenme açıklaması Açıklaması
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Öz İplik İş Sendikasından örgütlenme açıklaması Açıklaması

06.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:15
Öz İplik İş Sendikasından örgütlenme açıklaması Açıklaması

Öz İplik İş Sendikasından yapılan açıklamada, Kaynak İplik'te işçilerin sendikalaşmasının baskıyla engellendiği belirtilerek "Sendikal örgütlenme, çalışma yaşamının vazgeçilmez haklarından biridir.

Öz İplik İş Sendikasından yapılan açıklamada, Kaynak İplik'te işçilerin sendikalaşmasının baskıyla engellendiği belirtilerek "Sendikal örgütlenme, çalışma yaşamının vazgeçilmez haklarından biridir. Firma, hukuk tanımaz tutumundan vazgeçmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kaynak İplik'in Uşak'taki fabrikasında tüm baskı ve engellemelere rağmen işçilerin Öz İplik İş çatısı altında sendikalaştığı vurgulandı.

İşçilerin büyük bölümünün sendikaya üye olmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Öz İplik İş'e yetki verildiğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Firma yetkiye itiraz etmiş ve Öz İplik İş ile tüm diyalog kanallarını kapatmıştır. Ayrıca, mahkeme sürecini uzatmak için türlü yola başvurulmuş, kanun itiraz davalarının şirket merkezinin olduğu ilde açılmasını emretmesine rağmen davayı başka ilde açmıştır. Davayı uzatmaya yönelik bir hamle olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davanın tarafı olmasına rağmen dava dilekçesine bilerek eklenmemiştir. Gelinen noktada, Kaynak İplik'te işçilerin sendikalaşması baskıyla engellenmeye devam ediyor. Sendikal örgütlenme, çalışma yaşamının vazgeçilmez haklarından biridir. Firma, hukuk tanımaz tutumundan vazgeçmeli."

Firmanın, sendikal örgütlenme sürecinde aktif rol alan dört işçiyi işten çıkarttığı belirtilerek, işçilerin tekrar iş alınması için firmanın Denizli'deki merkezinin önünde pankart açıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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