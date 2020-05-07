Öz İplik-İş sendikasından işçiler için "küresel fon" önerisi

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında küresel firmaların finanse edeceği, işçilerin gelir ve sağlığını koruyacak küresel bir fon kurulması önerisinde bulundu.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında küresel firmaların finanse edeceği, işçilerin gelir ve sağlığını koruyacak küresel bir fon kurulması önerisinde bulundu.

Ay, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında dünya çapında faaliyet gösteren firmaların ve global sermayenin kendilerini koruyacak mekanizmalar ürettiğini, örgütlülükleri sayesinde ülkelerin ve uluslararası kuruluşların kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanabildiklerini belirtti.

Bu firmaların tedarikçi ülkelerdeki emekçilerin korunmasına katkı vermesi gerektiğinin altını çizen Ay, "Madem sermaye küresel, dünya çapında kendisine en fazla artık değeri sağlayacak değer zincirini oluşturma hürriyetine sahip, o zaman bu büyük karı oluşturan emekçiler için de pay ayırmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Ay, primlerini küresel şirketler ile finans kuruluşlarının ödeyeceği bir fon veya fon benzeri mekanizma kurulması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu fonun yönetimi işçi örgütlerinin çoğunluğunda oluşturulmalıdır. Küresel firmalar, her bir ülkeden elde ettikleri kar veya artık değer oranında fona düzenli prim ödemelidir. Kriz anlarında sadece ve sadece işçiye ödeme yapılmalı, küresel firma ya da ülkelerdeki tedarikçi şirketlerine herhangi bir katkı verilmemelidir. Bu fon sadece işçinin gelir kaybı ya da işçinin sağlık harcaması için kullanılabilmelidir."

Kaynak: AA