Öz İplik-İş Sendikası, iş kolunun lider sendikası olmak istiyor
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Öz İplik-İş Sendikası, iş kolunun lider sendikası olmak istiyor

01.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:24
Öz İplik-İş Sendikası, iş kolunun lider sendikası olmak istiyor

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, üye sayılarını bir yılda 2 bin 971 kişi artırarak 37 bin 688'e yükselttiklerini belirterek, "Dokuma, Hazır Giyim ve Deri" iş kolunun lider sendikası olmayı hedeflerini belirtti.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, üye sayılarını bir yılda 2 bin 971 kişi artırarak 37 bin 688'e yükselttiklerini belirterek, "Dokuma, Hazır Giyim ve Deri" iş kolunun lider sendikası olmayı hedeflerini belirtti.

Ay, yazılı açıklamasında, işçi sendikalarının Ocak 2021 dönemine ait üye istatistiklerinin Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Kovid-19 salgını koşullarına rağmen örgütlenmeye devam ettiklerini ve üye sayılarını artırdıklarını vurgulayan Ay, şu ifadeleri kullandı:

"Üye sayımızı bir yılda 2 bin 971 kişi artırarak 37 bin 688'e yükselttik. Salgın koşullarında ailemizi büyütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üyelerimizin hemen hemen tamamı özel sektördeki iş yerlerinde çalışıyor. Burası çetin bir mücadele alanı. Bu açıdan baktığımızda sendikamızın üye sayısının her yıl artıyor olması, sahadaki çalışmalarımızın karşılığı ve işçilerin sendikamıza olan güveninden kaynaklıdır. Hedefimiz, 'Dokuma, Hazır Giyim ve Deri' iş kolunun lider sendikası olmak."

"Sektörümüzde kayıt dışılık çok yüksek"

Ay, "Dokuma, Hazır Giyim ve Deri" iş kolunda 1 milyon 219 bin 957 kişinin çalıştığına ve sendikalaşma oranının yüzde 8,6 olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sektörümüzde kayıt dışılık çok yüksek. Bu haksız rekabet ve emek sömürüsü demek. Sendikalara örgütlenme hakkı Anayasal bir haktır. Devlet otoritesi bu hakkın kullanımını kolaylaştırmalı. İşverenlerimiz, en güçlü iş yerlerinin toplu pazarlık sistemine girmiş, sendikaların örgütlü olduğu iş yerleri olduğunu görmelidir. Sendikasız işçi çalıştırmak size hiçbir şey kazandırmaz, hatta kaybettirir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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