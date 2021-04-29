Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dijital ortamda kutlayacağız"

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Konfederasyonumuz Hak-İş ve bağlı sendikalarla birlikte geçen yıl olduğu gibi maalesef bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle dijital ortamda kutlayacağız" dedi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Konfederasyonumuz Hak-İş ve bağlı sendikalarla birlikte geçen yıl olduğu gibi maalesef bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle dijital ortamda kutlayacağız" dedi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay yaptığı açıklamada, "Geçen yıl olduğu gibi maalesef bu yıl da 1 Mayıs'ta alanlarda olamayacağız. 1 Mayıslar biz emekçilerin her yıl yasal zeminde coşkuyla kutladığımız ve çalışma hayatındaki sorunları dile getirdiğimiz, çözüm istediğimiz günlerdir. Ancak konfederasyonumuz Hak-İş ve bağlı sendikalarla birlikte 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle dijital mecralarda kutlayacağız. Çalışma hayatındaki kıdem tazminatı, kayıt dışılık, ücretlerdeki vergi yükü, iş yerinde cinsiyet eşitliği, mobbing, emeklilikte yaşa takılanlar, işsizlik sigortası fonu, asgari ücret, örgütlenmenin önündeki engeller, tekstil emekçilerinin üretim açısından vazgeçilmezliği, tekstil ve hazır giyim sektörü için devletimizden ek gayret gibi konularda taleplerimiz baki iken, Covid-19 salgını beraberinde yeni sorunlar, belirsizlikler ve yeni talepleri getirmiştir. Bugün çok daha farklı bir sürecin içindeyiz. Covid-19 ölümle sonuçlanan bir sağlık sorunu olmasının yanında, ekonomide ve iş üretme-yönetme süreçlerinde de önemli etkilere neden olmuştur. Bugün gündemimize kısa çalışma, ücretsiz izin, işsizlik, ekonomik sıkıntı ve belirsizlikler, geçinememek gibi konular girmiştir. Öz İplik İş Sendikası olarak pandeminin en başından beri sürecin takipçisi olduk. Bedenen meydanlarda olamasak da çalışanların talepleri için bu süreçte çalışmalarımızdan geri durmadık. Üzerimize aldığımız sorumlulukla da elimizi taşın altına koyarak gerekli çabayı gösterdik. Emeğin en yüce değer olduğuna inandığımızı ve bu uğurda mücadelemizi sürdürdüğümüzü/sürdürmekte de kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak başta tekstil emekçileri olmak üzere Öz İplik İş Sendikası adına tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı