Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: "Her şeyin başı üretimdir, üretimi de emekçiler yapar"
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Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: "Her şeyin başı üretimdir, üretimi de emekçiler yapar"

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: 'Her şeyin başı üretimdir, üretimi de emekçiler yapar'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Her şeyin başı üretimdir, üretimi de emekçiler yapar" dedi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Her şeyin başı üretimdir, üretimi de emekçiler yapar" dedi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" münasebetiyle gazeteciler ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Pandemi sürecinde değişen hayat şartlarından ve zor zamanlardan geçildiğini belirten Ay, "Sizin de gözlemlediğiniz gibi oldukça ilginç ve zor zamanlardan geçtik ve geçiyoruz. Yaklaşık 16 ay önce bir virüs hayatımıza girdi ve dünya bakışımızı değiştirdi. Hayatımızın dönüşüm ve değişim hızını artırdı. Dünyada birçok yeni eğilimin ortaya çıkmasına yol açtı. Bazı eski alışkanlıklar ise tekrar yaşamımıza girdi. Psikolojik, ekonomik, sosyal anlamda önemli değişimler ile karşı karşıya kaldık" diye konuştu.

Üretimin önemine de değinen Ay, Türkiye dahil tüm dünyanın üretimden vazgeçemeyeceğini vurguladı. Rafi Ay, "Üretimi işçiler yapar. Bu uzun süre daha devam edecek. Türkiye dahil dünyanın büyük kısmı sanayileşmeden, üretimden vazgeçemez. İşçi üretmezse, o süslü hayali raporları yazanlara ücret verecek şirketler olmaz. İşçi üretmezse uzaktan çalışacak bilgisayarınız olmaz. İşçi üretmezse hizmet sektörü olmaz. Çiftçi üretmezse bilgisayar başında yiyecek ekmeğiniz olmaz. Her şeyin başı üretimdir, üretimi de emekçiler yapar. Dijital dönüşüm, Sanayi 4.0 bir gerçektir, bunu biliyoruz. Bildiğimiz bir başka şey de tarımdan sanayiye üretimin hiçbir safhasının tam otomasyona geçemeyeceğidir" dedi.

Pandemi döneminde işçilerinin sadece sağlığını değil geleceğini de düşündüklerini belirten Ay, üye sayılarının 40 binlere yaklaştığını vurguladı. Ay "Sendikamızın üye sayısına paralel olarak artan iş yüküne karşılık birimlerde çalışan sayımızı arttırdık. Yeni birimleri hayata geçirdik. Covid-19 pandemi süreci ve sonrasında yaşanılan yıkımları onarma çabası hepimize kavram olarak 'sürdürülebilirliğin' önemini göstermiş oldu. Kaynakların, ekonominin, çevrenin ve üretimin sürdürülebilirliği artık hepimizin odağında yer almalıdır" dedi. - ANKARA

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: 'Her şeyin başı üretimdir, üretimi de emekçiler yapar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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