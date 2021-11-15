Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay'dan vergi dilimi açıklaması Açıklaması

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını istediklerini belirterek, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması ilkesi gereği birinci vergi dilimi yıllık en az iki asgari ücret tutarında olmalı." dedi.

Ay, Öz İplik İş Sendikasınca uygulanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca finanse edilen "Dijital Dönüşüm ve Becerilerin Arttırılması Yoluyla Çalışanların Sürdürülebilir Eğitime Erişiminin Sağlanması" projesinin sendika genel merkezindeki tanıtım toplantısına katıldı.

Dijital teknolojilerin benimsenmesinin ve bu alandaki becerilerin arttırılmasının ekonomik büyümenin en önemli faktörü olduğunu vurgulayan Ay, şunları kaydetti:

"Salgın, çalışma hayatında var olan sorunları iyice derinleştirdi. Hayatımızda yeni terimler, yeni kavramlar yer almaya başladı. Bunlardan biri de dijital dönüşümdür. Dijital dönüşüm, son yıllarda çalışma yaşamının en öncelikli konularından birisi olarak gündemde yerini alırken, Kovid-19 salgınıyla birlikte sürece uyum sağlanmasının kaçınılmaz olduğu ortaya çıktı."

"Bu sürece uyum sağlamak son derece kritik"

Dijitalleşmenin, işçiler için yeni destek biçimlerinin geliştirilmesi, yeni dayanışma ve iş birliği biçimlerinin oluşturulması anlamına geldiğini vurgulayan Ay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeni dijital zorluklar çalışanların bilgiye erişimi, danışma ve yönetim kurulu düzeyinde süreçlere katılımını ve toplu sözleşmelerin yaygınlaştırılmasını daha da önemli hale getiriyor. Sendikalar, yeni dijital ekonomide çalışanların çıkarlarını desteklemek ve korumak için üyeleriyle ve çalışanlarla sürekli eğitim sürdürebilmek için zemin oluşturmak zorunda. Değişen bu sürece uyum sağlamak son derece kritik. Bu zorlukların aşılması konusunda sendikamız sorumluluk üstlenmiş ve bu projeyi dizayn etti."

"Çalışanların yaklaşık yarısı asgari ücret alıyor"

Ay, 2022'de geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi sürecine girildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz bir kez daha enflasyon sorunuyla yüz yüze. Hepimiz biliyoruz ki emekçinin, işçinin enflasyonu daha yüksek. Çünkü bizim enflasyonumuzu belirleyen gıda, enerji, kira, ulaşım ağırlıklı. Ülkemizde çalışanların yaklaşık yarısı asgari ücret alıyor. Asgari ücret belirlenirken bu hususların dikkate alınmasını istiyoruz. Diğer yandan, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması ilkesi gereği birinci vergi dilimi yıllık en az iki asgari ücret tutarında olmalı. Emekçilerin mesailerini gönül rahatlığıyla yapabilmesini istiyoruz. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir muamma söz konusu. Düzenleme yapıldı, yapılacak derken tekrar ötelenmiştir. Bu milyonlarca çalışanın elinden alınan bir haktır. Biran evvel bu hakkın teslimini istiyoruz."

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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