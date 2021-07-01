Öz İplik-İş Genel Başkanı Ay, tekstil sektörü için koruyucu önlemlerin devamını istedi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öz İplik-İş Genel Başkanı Ay, tekstil sektörü için koruyucu önlemlerin devamını istedi Açıklaması

Öz İplik-İş Genel Başkanı Ay, tekstil sektörü için koruyucu önlemlerin devamını istedi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Öz İplik-İş Genel Başkanı Rafi Ay, tekstil sektöründe koruyucu önlemlerin devamını isteyerek, "Tekstil ve hazır giyimde istihdam kaybı sadece istihdam kaybı değil, beceri, liyakat, kaliteli üretim; dolayısıyla rekabet gücü kaybıdır.

Öz İplik-İş Genel Başkanı Rafi Ay, tekstil sektöründe koruyucu önlemlerin devamını isteyerek, "Tekstil ve hazır giyimde istihdam kaybı sadece istihdam kaybı değil, beceri, liyakat, kaliteli üretim; dolayısıyla rekabet gücü kaybıdır." ifadelerini kullandı.

Ay, yazılı açıklamasında, kısa çalışma ödeneği uygulaması ve fesih kısıtına dün itibarıyla son verildiğini anımsattı.

Ekonomide Kovid-19 salgını kaynaklı belirsizliklerin sürdüğünü belirten Ay, bu durumdan en fazla etkilenen sektörlerin başında tekstil ve hazır giyimin geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin tekstil, hazır giyim ve dokuma sektöründen her yıl 20 milyar doların üzerinde döviz geliri elde ettiğine dikkati çeken Ay, şunları kaydetti:

"Tekstil ve hazır giyimde istihdam kaybı sadece istihdam kaybı değil, beceri, liyakat, kaliteli üretim; dolayısıyla rekabet gücü kaybıdır. İş kolumuzun bazı kollarında özellikle takım elbise-gömlek iş yerlerinde hareketlilik gözleniyor ancak belirsizlik büyük oranda sürmektedir. Salgında emekçilerimiz büyük zorluk yaşamıştır. Ancak bu zorluklar henüz aşılmamıştır. Bu kadar önemli bir sektörde belirsizliğin sürdüğü bir ortamda risk alınmamalı, koruma önlemleri devam etmelidir. Hükümetimizden, karar alıcılardan bu konuda hızlı bir adım bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ece Çeşmioğlu Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Mesut Özil Diego Costa Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Öz İplik-İş Genel Başkanı Ay, tekstil sektörü için koruyucu önlemlerin devamını istedi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 18:36:29. #1.14#

title