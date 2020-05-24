Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Şahin: "82 milyonun gıdası için mücadeleye devam" Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, "Gıda konusunda işçi-işveren demeden ortak hareket etmemiz gereken bir süreç içerisindeyiz.

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, "Gıda konusunda işçi-işveren demeden ortak hareket etmemiz gereken bir süreç içerisindeyiz. 82 milyon insanımız adına mücadele veriyoruz" dedi. Şahin, gıda çalışanlarına "teşekkür ikramiyesi" ödeyen şirketlerin de örnek olması gerektiğini söyledi.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, pandemi sürecinde gıda sektörünün Türkiye için en zorlu şartlarda bile çalışmaya ve üretmeye devam ettiğini belirtti. İşçi-işveren demeden ortak hareket edilmesi gereken bir süreçten geçildiğini açıklayan Şahin, "Öz Gıda İş Sendikası olarak salgın sürecinin ilk gününden bu yana örgütlü olduğumuz iş yerleriyle birlikte mücadele verdik, birlikte savaştık. Bu günleri hep birlikte ortak akılla aşacağımıza inanıyoruz. Sosyal taraflar olarak, çalışana ve işletmelere ortak fayda sağlayan tüm uygulamaların sonuna kadar destekçisi olduk. Olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Salgın sürecinde en kritik sektörün gıda olduğunu belirten Şahin, "Marketlerimizde her zaman gıda bulunması en az hastanelerimizin olması kadar önemli bir meseledir. Yaşadığımız bu zor dönemde gıda üreticileri ve çalışanları büyük kahramanlardır. Biz evlerimizde otururken onlar fabrikalarda üretime devam ettiler. Artan talebi karşılamak için tüm tedbirlerle birlikte çalışmayı sürdüren eden bu insanlar mücadelenin en ön saflarında yer aldılar" dedi.

Gıda emekçilerine teşekkür ödemesi

Gıda emekçilerinin fedakarlıklarının maddiyatla ölçülemeyeceğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Bu süreçte çalışanların hem maddi hem manevi desteklenmesi hayati önem taşıyor. İşverenlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonucu çalışanlarımıza teşekkür ödemesi yapılmasını kararlaştırdık. Bu vesile ile mesai mefhumu gözetmeden üretime devam eden üyelerimizin bu özverili çalışmalarını ödüllendirmek adına büyük duyarlılık göstererek her birine teşekkür ikramiyesi ödeyen ülkemizin köklü kuruluşu Yıldız Holding'e bağlı Ülker Gıda, Önem Gıda, Atlas Gıda, Reform Gıda, Biskot, UNMAŞ, Besler Gıda, Pendik Nişasta, Kerevitaş, Marsa, Aytaç, Donuk Fırıncılık, CCC Gıda, Kerevitaş, Kerpe ve yine örgütlü olduğumuz Çizmeci Gıda, Kellogg's Gıda, Lesaffre Mayacılık, Ak Gıda, Gönenli Süt, Hero Baby ve Marmarabirlik yöneticilerine sendikamız Öz Gıda İş, üyelerimiz ve yönetim kurulumuz adına gönülden teşekkür ediyoruz. Bu anlayışın tüm sektörlere örnek olmasını dileriz." - ANKARA

Kaynak: İHA