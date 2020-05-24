Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Şahin: "82 milyonun gıdası için mücadeleye devam"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Şahin: "82 milyonun gıdası için mücadeleye devam"

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, "Gıda konusunda işçi-işveren demeden ortak hareket etmemiz gereken bir süreç içerisindeyiz.

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Şahin:
24.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:50

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, "Gıda konusunda işçi-işveren demeden ortak hareket etmemiz gereken bir süreç içerisindeyiz. 82 milyon insanımız adına mücadele veriyoruz" dedi. Şahin, gıda çalışanlarına "teşekkür ikramiyesi" ödeyen şirketlerin de örnek olması gerektiğini söyledi.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, pandemi sürecinde gıda sektörünün Türkiye için en zorlu şartlarda bile çalışmaya ve üretmeye devam ettiğini belirtti. İşçi-işveren demeden ortak hareket edilmesi gereken bir süreçten geçildiğini açıklayan Şahin, "Öz Gıda İş Sendikası olarak salgın sürecinin ilk gününden bu yana örgütlü olduğumuz iş yerleriyle birlikte mücadele verdik, birlikte savaştık. Bu günleri hep birlikte ortak akılla aşacağımıza inanıyoruz. Sosyal taraflar olarak, çalışana ve işletmelere ortak fayda sağlayan tüm uygulamaların sonuna kadar destekçisi olduk. Olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Salgın sürecinde en kritik sektörün gıda olduğunu belirten Şahin, "Marketlerimizde her zaman gıda bulunması en az hastanelerimizin olması kadar önemli bir meseledir. Yaşadığımız bu zor dönemde gıda üreticileri ve çalışanları büyük kahramanlardır. Biz evlerimizde otururken onlar fabrikalarda üretime devam ettiler. Artan talebi karşılamak için tüm tedbirlerle birlikte çalışmayı sürdüren eden bu insanlar mücadelenin en ön saflarında yer aldılar" dedi.

Gıda emekçilerine teşekkür ödemesi

Gıda emekçilerinin fedakarlıklarının maddiyatla ölçülemeyeceğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Bu süreçte çalışanların hem maddi hem manevi desteklenmesi hayati önem taşıyor. İşverenlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonucu çalışanlarımıza teşekkür ödemesi yapılmasını kararlaştırdık. Bu vesile ile mesai mefhumu gözetmeden üretime devam eden üyelerimizin bu özverili çalışmalarını ödüllendirmek adına büyük duyarlılık göstererek her birine teşekkür ikramiyesi ödeyen ülkemizin köklü kuruluşu Yıldız Holding'e bağlı Ülker Gıda, Önem Gıda, Atlas Gıda, Reform Gıda, Biskot, UNMAŞ, Besler Gıda, Pendik Nişasta, Kerevitaş, Marsa, Aytaç, Donuk Fırıncılık, CCC Gıda, Kerevitaş, Kerpe ve yine örgütlü olduğumuz Çizmeci Gıda, Kellogg's Gıda, Lesaffre Mayacılık, Ak Gıda, Gönenli Süt, Hero Baby ve Marmarabirlik yöneticilerine sendikamız Öz Gıda İş, üyelerimiz ve yönetim kurulumuz adına gönülden teşekkür ediyoruz. Bu anlayışın tüm sektörlere örnek olmasını dileriz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Eren Yıldırım Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Gülçin Ergül Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Ramazan Galatasaray
Şu an buradasınız: Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Şahin: "82 milyonun gıdası için mücadeleye devam" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 10:53:39. #1.14#
title