Öz Gıda İş Başkanı Şahin'den "gıda çalışanları" için destek çağrısı
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Mehmet Şahin, Sendika, Güncel

Öz Gıda İş Başkanı Şahin'den "gıda çalışanları" için destek çağrısı

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, gıda iş kolunda 650 bin civarında çalışanın bulunduğunu belirterek, "Biz evlerimizde otururken gıda çalışanları, fabrikalarda üretime devam ediyorlar.

26.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:36
Öz Gıda İş Başkanı Şahin'den

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, gıda iş kolunda 650 bin civarında çalışanın bulunduğunu belirterek, "Biz evlerimizde otururken gıda çalışanları, fabrikalarda üretime devam ediyorlar. Onlar için gerekli olan tüm tedbirleri alıyoruz. Gıda çalışanlarının, bu zor günlerde emek verdikleri için desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, yazılı açıklamasında, gıda çalışanlarının ve sektörün durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlıktan sonra en kritik ve stratejik sektörlerin başında gıdanın geldiğine işaret eden Şahin, marketlerde her zaman gıda ürünlerinin bulunmasının, en az hastanelerin olması kadar önemli bir mesele olduğunu vurguladı.

Şahin, bu kapsamda yeni tip koronavirüs salgınının ilk duyulduğu andan itibaren tedbirlerin alınmaya başlandığına işaret ederek, bir yandan bütün tedbirlere sıkı sıkıya uyarken diğer yandan da umut ve cesaretle hayatı devam ettireceklerini belirtti.

Çiftçiler, gıda üreticileri, gıda çalışanları ve dağıtıcıların da en az doktorlar ve hemşireler kadar büyük kahramanlar olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Gıda üretmeye devam edeceğiz ki ürettiğimiz gıdalar lojistik kanallarla marketlere ve raflara inecek, vatandaşımız karnını doyuracak. Sağlıktan sonra gıda, lojistik ve perakende sektörlerinin bütün şartlarda çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Gıda üreticilerimiz, çalışanlarımız, koronavirüs ile savaşın en ön cephelerinde yer alıyor. Onların bu savaşta 'vatandaşlara gıda temini' adına verdikleri mücadele en az sağlık çalışanlarınınki kadar kutsaldır. Artan talebi karşılamak için emek sarf eden, tüm kapasitelerini seferber etmeye çalışan bu insanlar mücadelenin en önemli merkezinde yer alıyor."

"Sektörde tüm tedbirler alındı"

Örgütlü oldukları gıda şirketlerinde koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını bildiren Şahin, bütün gıda çalışanlarına Sağlık Bakanlığının açıkladığı tedbirlere ilişkin ilk günden itibaren gereken uyarıları yaptıklarını aktardı.

Öz Gıda İş Sendikası Başkanı Şahin, "Risk teşkil eden çalışanlarımızın hepsini sendika olarak tespit ettik, bu arkadaşların evlerinde kalmalarını sağladık. Ücretli izinli olarak evlerine gönderdik. Fabrika ve iş yerlerinde bütün tedbirler alındı. Personelin servis güzergah sayıları artırılarak, servislerdeki kişi sayıları azaltıldı ve sosyal temas en aza indirildi." bilgisini paylaştı.

Sosyal medya üzerinden "Gıda Çalışanlarını Alkışlıyoruz" kampanyasını da düzenlediklerini anımsatan Şahin, "Biz vatandaşlarımız için üretiyoruz, onlar evde kalsınlar." çağrısında bulundu.

"Gıda çalışanlarının desteklenmesi gerekiyor"

Şahin, gıda sektörünün desteklenmesi için hükümet nezdinde işveren, sendika ve çalışanlar olarak girişimlerde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gıda iş kolunda 650 bin civarında çalışanımız var. Biz evlerimizde otururken gıda çalışanları fabrikalarda üretime devam ediyorlar. Onlar için gerekli olan tüm tedbirleri alıyoruz. Gıda çalışanlarının, bu zor günlerde emek verdikleri için desteklenmesi gerekiyor. Bu ortamda gıda üreticilerinin, çalışanların ne kadar önemli olduklarını anlamak gerekiyor."

Gıda fiyatlarında yaşanan fırsatçılıklara da değinen Şahin, "Bu tarz fırsatçılıklar, insanlık adına utanç verici. Virüs fırsatçılarıyla mücadelenin birinci yolu, bilinç ve farkındalıktır. Devlet bu fırsatçılarla, en ağır ve caydırıcı yaptırımlarla mücadele etmeli. Vatandaşların, haklarını biliyor olması lazım. Suistimale yönelik gördükleri her uygulamayı yetkili mercilere bildirmeleri gerekir. Virüs fırsatçılarına geçit vermeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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