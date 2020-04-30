Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu'dan 1 Mayıs mesajı
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Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu'dan 1 Mayıs mesajı

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, banka çalışanlarının ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "Sağlıklı günlerde yeniden meydanlarda coşkuyla bayram kutladığımız günlerde buluşmamızı diliyorum" dedi.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu'dan 1 Mayıs mesajı
30.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:10

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, banka çalışanlarının ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "Sağlıklı günlerde yeniden meydanlarda coşkuyla bayram kutladığımız günlerde buluşmamızı diliyorum" dedi.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Eroğlu, Covid-19 salgını nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ilk kez işçilerin ve emekçilerin hep birlikte meydanlarda olamayacaklarını ve coşku ile bayram kutlaması yapamayacaklarını belirterek, "Halk ve Ziraat Bankası çalışanları başta olmak üzere bütün bankacı arkadaşlarımız görevlerinin başında ve özveriyle ülkemiz ekonomisinin zarar görmemesi için fedakarca hizmetlerini sürdürmektedirler" dedi.

Eroğlu, "Covid-19 salgını süresince yürütülen ulusal mücadelede sağlık çalışanlarından sonra en riskli grup banka çalışanları da bir alkışı, bir teşekkürü hak ediyor" dedi.

"Korona virüsle mücadelenin ekonomi ayağının en büyük yükü biz kamu bankaları çalışanlarının üzerindedir"

"Bu fedakarlıklar hiçbir zaman unutulmayacaktır" diyen Eroğlu, "Her iki bankamız çalışanları kamu bankası çalışanlarıdır. Devlet bu zor günlerde ekonomiyi regüle etmek için bu bankaları kurmuştur. İşçi statüsünde çalışıyor olsak da kendimizi devlet memuru gibi kabul etmemiz de bundan dolayıdır. Halkımızın ve devletimizin sağlığımız konusunda sağlık çalışanlarından ve asayişimiz için emniyet teşkilatımızdan beklentileri ve talimatları olacağı gibi ekonomimizin sağlığı için de ekonomi bürokrasisinden ve kamu bankalarından hem beklentileri hem de buna yönelik talimatları olması mukadderdir. Kamu bankaları bir bankadan öte değer taşırlar. Kamu bankalarının öncülüğü olmasa milletçe 2018 Ağustos sonrası yaşadığımız döviz krizine karşı yürütülen mücadeleyi bugünkü noktaya taşımamız mümkün olmayacaktı. Özel sermayeli bankalarla yabancı bankaların ilk hedefleri ekonomik kazanım elde etmektir ve sermayenin doğası da bunu gerektirir. Ancak kamu bankaları, gerektiğinde zarar etmeyi de göze almak, ülke ekonomisine destek vermek ve kamu bankası çalışanları da diğer banka çalışanlarından daha fazla gayret göstermek durumunda kalabilirler. Korona virüsle mücadelenin ekonomi ayağının en büyük yükü biz kamu bankaları çalışanlarının üzerindedir. Bu ekonomik tedbir kararlarının alınması ve uygulanmasının da ülkemiz ve geleceğimiz açısından yüksek öneme haiz olduğu tartışılmazdır" ifadelerini kullandı.

"Bankalarımız sağlık ve hijyen konusunda tedbirler aldılar"

Sendika olarak ilk günden itibaren bankaların insan kaynakları yönetimleri ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, "Bankalarımız sağlık ve hijyen konusunda tedbirler aldılar. Hamile, kronik hastalığı olanlar ve engelli arkadaşlarımızın izne ayrılmaları konusunda iradelerini ortaya koydular. Banka içerisinde müşteri yoğunluğu olmasını engellemek için tedbirler alındı. Banka şubelerimize gelen müşterilerin sağlık durumunun iyi olduğundan emin olunabilmesi için ateş ölçer cihazı dağıtılmış, işlem hacmi yoğun olan şubelere ise termal kamera yerleştirilmiştir. Doğal olarak bu süreçte banka müşterilerimizle ilk karşılaşan ve müşteri yoğunluğunu kontrol eden arkadaşlarımız da güvenlik görevlisi arkadaşlarımızdır. Her iki bankamız da güvenlik görevlisi arkadaşlarımız için maske ve eldiven tedarik etmiş, ancak 'daha sağlıklı olacaktır' düşüncesiyle siperlikli maskeler de şubelerimize dağıtılmıştır. Her iki bankamızca da bu süreçte serbest kıyafet uygulamasına geçilmiş, her iki bankamız şubeleri dezenfekte ettirilerek müşteriler için hijyen köşeleri oluşturulmuştur. Gayemiz her zaman üyelerimizin sağlıklı bir şekilde görevlerini yapmaları olmuştur" dedi.

"Kamu bankası çalışanlarının emeklerini karşılıksız bırakmayacaklarını düşünüyoruz"

Eroğlu, "Yaptıkları hizmet ve fedakarlık karşılığı olarak bir tazminat derdinde olmayan kamu bankası çalışanlarında, diğer bankaların bu zor süreçte tazminat uygulamasına gitmeleri doğal olarak bir beklenti oluşturmuştur. Bu konuda da bankalarımız yönetimlerinin ve hükümet yetkililerimizin bir çalışma yapacaklarını ve kamu bankası çalışanlarının emeklerini karşılıksız bırakmayacaklarını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, banka çalışanlarının ve emekçilerin bayramını kutladığını sözlerine ekleyerek, "Sağlıklı günlerde yeniden meydanlarda coşkuyla bayram kutladığımız günlerde buluşmamızı diliyorum" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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