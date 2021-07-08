Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Bursa Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması
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Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Bursa Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Bursa Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, 42 bin üye ile bankacılık iş kolunun en büyük sendikası olduklarını belirtti.

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, 42 bin üye ile bankacılık iş kolunun en büyük sendikası olduklarını belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre Eroğlu, kentteki bir otelde düzenlenen Öz Finans-İş Sendikası Bursa Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Öz Finans-İş Sendikasının 2013'teki kuruluşundan bu yana yaşanan süreci aktardı.

Eroğlu, önceleri sendikayı anlatmak ve üye bulmakta zorluk çektiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ziraat ve Halk Bankası personeli 2001 yılına kadar bir taraftan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bir taraftan da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 1B'si gereği kendilerini memur hissediyordu. Bir türlü arkadaşlarımızı işçi olduklarına inandıramıyorduk. Banka çalışanları, 'Biz memuruz, işçi değiliz. Nasıl sendikaya üye oluruz?' diyordu. Bu süreçleri aştık. Bugün 42 bin üye ile bankacılık iş kolunun en büyük sendikası, Hak-İş Konfederasyonunun üçüncü büyük sendikasıyız. Bunun yanında Ziraat, Halk ve Ziraat Katılım bankalarının her şubesinde sorumlu arkadaşlarımız var. Sendika üyelerimizin yüzde 10'u sendika teşkilatlarında görev yapıyor. Ayrıca BDDK, SPK ve KGK'de ise yetki alarak toplu sözleşme işi devam ediyor."

Toplu iş sözleşmelerinde enflasyonun üzerinde zam alındığına dikkati çeken Eroğlu, "Bankalarımızın bir önceki toplu iş sözleşmelerinde enflasyon yüzde 23 iken yüzde 26 zam aldık. Bu yıl ise enflasyon artı 3 aldık. Bir sonraki yıl enflasyon artı 2,8 ve sonraki yılda aynı olacak şekilde devam ediyor. Bu yıl, 3 yıllık bir toplu iş sözleşmesi yaptık." bilgisini paylaştı.

Genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde, Öz-Finans İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mehmet Kop delegelerin tümünün desteğiyle yeniden başkanlığa getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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