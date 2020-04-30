Öz Finans İş Genel Başkanı Ahmet Eroğlu'ndan 1 Mayıs mesajı Açıklaması
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Öz Finans İş Genel Başkanı Ahmet Eroğlu'ndan 1 Mayıs mesajı Açıklaması

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, banka çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde en riskli meslek grubunda yer almalarına rağmen fedakarca görevlerini yaptıklarını belirterek, takdir ve alkışı hak ettiklerini bildirdi.

Öz Finans İş Genel Başkanı Ahmet Eroğlu'ndan 1 Mayıs mesajı Açıklaması
30.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:34

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, banka çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde en riskli meslek grubunda yer almalarına rağmen fedakarca görevlerini yaptıklarını belirterek, takdir ve alkışı hak ettiklerini bildirdi.

Eroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kovid-19 salgınına karşı sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle mücadele etmeyi sürdürdüğünü belirten Eroğlu, banka çalışanlarının da bu süreçte mesleğini icra eden çalışanların başında geldiğini aktardı.

Örgütlü oldukları Halk ve Ziraat Bankaları başta olmak üzere bütün bankacıların görevlerini, ekonominin durmaması, ödemelerin aksamaması, insanların ihtiyaçlarının karşılanması için özveriyle sürdürdüğünü aktaran Eroğlu, "Bundan dolayı, Kovid-19 ile mücadele sürecinde en riskli meslek grubundan yer almalarına rağmen fedakarca görevlerini yapan banka çalışanları da takdiri ve alkışı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, ilk günden itibaren alınan tedbirlerle kamu bankalarında hizmetlerin aksamadan yürüdüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"Kamu bankası çalışanlarımız tüm zor süreçlere rağmen tazminat derdinde olmadı ama diğer bankaların tazminat verme yönündeki uygulaması bir beklenti oluşturdu. Bu beklenti konusunda, hükümet yetkililerinin ve banka yönetimlerimizin kamu bankası çalışanlarının emeklerini karşılıksız bırakmayacağına ve bir çalışma yapacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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