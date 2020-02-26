Öz: "Dualarımız daha güçlü bir Türkiye için"

26.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:58

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Üç aylar ve Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülke olarak zor bir dönemden geçildiğine vurgu yaparak birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.



Rahmet ve bereketin indirildiği üç ayların tüm İslam aleminde haramlardan vazgeçme ve kötülüklerden uzaklaşma çabalarını ortaya çıkardığını hatırlatan Başkan Öz, iyilik ve yardımlaşmanın arttığı bu mevsimde birlik ve beraberlik bağlarının da sıkılaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Tüm mazlumların umudu haline gelen Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu bu zor dönemde hem Suriye'de, hem Libya'da büyük bir mücadele verildiğinin altını çizen Başkan Öz, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"On bir ayın sultanı Ramazan'ın yaklaştığının müjdecilerinden olan Regaib kandilini hep birlikte idrak edeceğiz. Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve mükafatlarının dağıtılacağı bu mübarek gece, yapılan duaların makbul olacağı kutsal zaman dilimlerindendir. Regaib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Biz de bu vesileyle vatandaşlarımız arasında sevgi ve kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının öne çıkması için ellerimizi semaya açmalı ve Rabbimizden muzafferiyet talep etmeliyiz. Millet olarak, tüm şer odaklarına karşı birlik ve beraberliğimizi bu vesile ile daha da güçlendirmeli, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışmalıyız. Ülkemizi huzursuzluğa ve güçsüzlüğü sürükleme gayesiyle yola çıkan alçak terör odaklarına karşı verilen mücadelenin kahramanlarına, askerimize ve polisimize sonsuz şükran ve hayır dualarımızı sunarken tüm Erzurumlu kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin, Regaip Kandilini tebrik ediyor, üç ayların insanlığın barışına ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA