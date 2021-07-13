Öz çekim yaparken Dicle Nehri'ne düşen kadını vatandaşlar kurtardı
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Öz çekim yaparken Dicle Nehri'ne düşen kadını vatandaşlar kurtardı

Öz çekim yaparken Dicle Nehri'ne düşen kadını vatandaşlar kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Tarihi Ongözlü Köprüde öz çekim yapan 2 çocuk annesi kadın, dengesini kaybederek Dicle Nehrine düştü.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Tarihi Ongözlü Köprüde öz çekim yapan 2 çocuk annesi kadın, dengesini kaybederek Dicle Nehrine düştü. Çığlıklar üzerine kadın, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, dün gece geç saatlerde Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Tarihi Ongözlü Köprüde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi N.D., isimli kadın, öz çekim yapmak için köprünün duvarlarına çıktı. Bu sırada çekim yapan N.D., geriye doğru yaslanmasıyla dengesini kaybederek köprüden Dicle Nehri'ne düştü.

Vatandaşlar kadını sudan çıkardı

İmdat çığlıkları üzerine çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirirken, köprü çevresinde bulunan vatandaşlar da kadının düştüğü alana girmeye başladı. Vatandaşların bulduğu N.D., battaniye yardımıyla su içerisinde taşınarak çıkarıldı. Vatandaşların yardımıyla çevrede hazır bekletilen ambulansa alınan N.D., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. N.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Öz çekim yaparken Dicle Nehri'ne düşen kadını vatandaşlar kurtardı
Öz çekim yaparken Dicle Nehri'ne düşen kadını vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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