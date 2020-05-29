Öz Büro İş Sendikasından sağlık çalışanlarına ek ödeme açıklaması
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Öz Büro İş Sendikasından sağlık çalışanlarına ek ödeme açıklaması

Öz Büro İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Mahmut Somuncu, "Bu süreci yürütenler sadece doktorlar, hemşireler ve belirli memurlarmış gibi ayrım yapılması hem bizleri hem doktorlarımızı, hemşirelerimizi ve diğer tüm personeli derinden üzmüştür.

Öz Büro İş Sendikasından sağlık çalışanlarına ek ödeme açıklaması
29.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:44

Öz Büro İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Mahmut Somuncu, "Bu süreci yürütenler sadece doktorlar, hemşireler ve belirli memurlarmış gibi ayrım yapılması hem bizleri hem doktorlarımızı, hemşirelerimizi ve diğer tüm personeli derinden üzmüştür." dedi.

Somuncu, Tokat Devlet Hastanesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 salgını sürecinde ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının bu süreçte yoğun çalıştığını dile getiren Somuncu, "İlk günden itibaren doktor, hemşire, memur, bilgi işlem, temizlik, güvenlik, hasta bakım, hasta taşıma, teknik birim, 112 ambulans şoförleri, yemekhane çalışanları olarak ayrım yapmadan sürecin sorunsuz yönetilmesi, halkımıza sorunsuz hizmet vermek için gece gündüz çalışıldı, çalışılmaya devam ediliyor." diye konuştu.

Bu süreçte tüm sağlık çalışanları olarak devletten bir beklenti içinde asla olmadıklarını vurgulayan Somuncu, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımızın sağlık çalışanlarına ek ödemenin tavandan ödeneceğini açıklamasından sonra tüm sağlık çalışanları olarak beklenti içinde olduk. Ödeme alacakların belirlenme sürecinin Resmi Gazete ile Sağlık Bakanımıza verilmesine rağmen bu süreci yürütenler sadece doktorlar, hemşireler ve belirli memurlarmış gibi ayrım yapılması hem bizleri hem doktorlarımızı, hemşirelerimizi ve diğer tüm personeli derinden üzmüştür." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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