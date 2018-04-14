Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Gülbaba Açıklaması

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, " Türkiye insanlığın umudu, bu topraklardan yeniden bir güneş yükselecek ve dünya o güneşi, o aydınlığı bekliyor." dedi.

Gülbaba, kamuda taşeron işçilerin kadroya alınması dolayısıyla Kültür Park Mamurat'ül Aziz salonunda düzenlenen programda, terörle mücadelede hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir mesafe kat edildiğini söyledi.

Bu mücadelede şehitler verildiğini ve onların mübarek kanlarıyla bir ülkenin rahat nefes aldığını ifade eden Gülbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Gülbaba, şöyle konuştu:

"Rabbim Cumhurbaşkanımızın yolunu ve bahtını açık etsin. Türkiye insanlığın umudu, bu topraklardan yeniden bir güneş yükselecek ve dünya o güneşi, o aydınlığı bekliyor. Batı ve Batılı paradigma bitti, Amerika, Rusya, İngiltere ve Fransa bitti. Batılı ideolojinin ve felsefenin 8 milyar insana söyleyeceği bir şey kalmadı. İnsanlığa adaleti, özgürlüğü ve barışı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu millet verecektir diyoruz, Allah devletimize zeval vermesin."



"Kadro sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz"

Gülbaba, taşeron sistemiyle nedeniyle birçok çalışanın bugüne kadar sıkıntılar yaşadığını ve haksızlığa uğradığını dile getirdi.



Bu sıkıntıların ve haksızlıkların taşeron çalışanların kadroya alınmasıyla sona erdiğini ve herkesin bunun mutluluğunu yaşadığını anlatan Gülbaba, şunları kaydetti:



"Bundan sonra mutlu ve huzurlu olarak iş yerine gidecek olan sizler, işinize 4 elle sarılmayacak mısınız? Zaten sizler bugüne kadar üzerinize düşeni yaptınız, bundan sonra yapmayacak mısınız? O konuda hiç kimse endişe etmesin, bugüne kadar işimize dört elle sarıldık, bundan sonra daha da iyi sarılacağız. Bu böyle bilinsin, böyle de olacak."

Programda kadroya geçen işçiler için kurban kesildi, dualar okundu.