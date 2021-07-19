Öz: "Bayram sevincini aşı olarak sürdürelim"
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Öz: "Bayram sevincini aşı olarak sürdürelim"

Öz: 'Bayram sevincini aşı olarak sürdürelim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda pandemiye vurgu yaparak vatandaşları aşı olmaya davet etti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda pandemiye vurgu yaparak vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Bayramların milli ve manevi duyguları pekiştiren günler olduğuna vurgu yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Birlik ve beraberlik, teslimiyet ve fedakarlığın simgesi olan Kurban bayramına ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban, ihtiyacı olana el uzatmak, muhtaçların hanelerine sevinç götürmek ve yüz güldürmektir. Zor günlerimizde birbirine yardımcı olmayı görev bilen, vicdanı ve vefayı en önemli erdem kabul eden bir toplumun fertleri olarak bu bayramı da birlik ve dayanışma içerisinde geçirirken pandemi nedeniyle tedbiri elden bırakmadan hareket etmeli, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak sevdiklerimizi korumalıyız." dedi.

Pandeminin tamamen kontrol altına alınmış olması için belirli bir aşı seviyesinin üzerine çıkılması gerektiğini de hatırlatan Başkan Öz, aşılama seviyesinin düşük olduğu yerlerde hastalığın yayılımını sürdürdüğüne dikkat çekti. Tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Başkan Öz, mesajında şunları söyledi:

"Bayramlar, tıpkı milli günler gibi manevi duyguları doruğa çıkaran, birlik ve beraberliğin derinden yaşandığı zaman dilimleridir. Milletimizin genlerinde var olan yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı günlerden biri olan Kurban Bayramı, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların kaynaştığı, fakir fukaranın mutlu edildiği, küskünlerin barıştığı, mutluluğun zirveye ulaştığı günlerdendir. İç ve dış sorunlarla savaşan İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu barışın; birlik ve beraberliğin bu vesileyle yeniden temin edilebilmesi için elimizden geleni yaparken, yaşamakta olduğumuz salgın nedeniyle alınan tedbirlere uymayı ve aşı olarak sevdiklerimizi koruma altına almayı sürdürmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle vatanı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, birlik ve beraberlik içinde güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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