Öz: "Bayram sevinci pandemiyi unutturmasın"
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Öz: "Bayram sevinci pandemiyi unutturmasın"

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Öz:
29.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:58

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Bayramların milli ve manevi duyguları pekiştiren günler olduğuna vurgu yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Bayramlar, tıpkı milli günler gibi manevi duyguları doruğa çıkaran, birlik ve beraberliğin derinden yaşandığı zaman dilimleridir. Milletimizin genlerinde var olan yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı günlerden biri olan Kurban Bayramı, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların kaynaştığı, fakir fukaranın mutlu edildiği, küskünlerin barıştığı, mutluluğun zirveye ulaştığı günlerdendir. İç ve dış sorunlarla savaşan İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu barışın; birlik ve beraberliğin bu vesileyle yeniden temin edilebilmesi için elimizden geleni yaparken, yaşamakta olduğumuz salgın nedeniyle alınan tedbirlere uymayı da sürdürmeliyiz." dedi.

Maske ve sosyal mesafe

Kurban kelimesinin Allah'a yakınlaşmayı ve takvayı temsil ettiğini hatırlatan Başkan Öz, mesajında, "Bayram sevinciyle dolup taştığımız, Allah için kestiğimiz kurbanlarla manen yükseldiğimiz bugünlerde dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmanın ve paylaşmanın mutluluğunu da yaşayacağız. Bununla birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi gerçeğinin de unutulmaması gerekiyor. Maske kullanımından ödün vermeden ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bir bayram geçirilmesi dileklerimle tüm İslam alemine hayırlar ve sağlıklı günler dilerim." ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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