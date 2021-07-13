Öz amcasını bıçaklayıp öldürdü, aynı gün yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öz amcasını bıçaklayıp öldürdü, aynı gün yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Öz amcasını bıçaklayıp öldürdü, aynı gün yakalandı Sultanbeyli'de amcasını öldüren zanlı yakalandı Sultanbeyli'de bir şahıs, kavgalı olduğu öz amcasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Öz amcasını bıçaklayıp öldürdü, aynı gün yakalandı

Sultanbeyli'de amcasını öldüren zanlı yakalandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir şahıs, kavgalı olduğu öz amcasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Aynı gün içinde gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 12 Temmuz akşamı saat 19.30 sıralarında Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şirkan Altın sokakta yürürken yeğeni Münür A. ile karşılaştı. Münür A., öz amcasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Şirkan A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Amcası, yeğeninin yasak aşkını öğrenmiş

Polisten alınan bilgiye göre, Şirkan Altın, yeğeni Münür A.'nın evli olmasına rağmen Almanya'da yaşayan bir kadınla internet üzerinden gönül ilişkisi yaşadığını öğrendi. Yeğeninin ilişkisini onaylamayan amca, onunla bu yüzden kavga etti. Amca yeğen arasında bu sebeple husumet oluştu. Amcasıyla husumetli olan Münür A., onu sokakta görünce cinayeti işledi.

Aynı gün içinde yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Münür A.'yı aynı gün içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı. Münür A.'nın 6 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan zanlı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öz amcasını bıçaklayıp öldürdü, aynı gün yakalandı
Öz amcasını bıçaklayıp öldürdü, aynı gün yakalandı
Öz amcasını bıçaklayıp öldürdü, aynı gün yakalandı
Öz amcasını bıçaklayıp öldürdü, aynı gün yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sibel Can Levent Yüksel Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Öz amcasını bıçaklayıp öldürdü, aynı gün yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 14:40:48. #1.15#

title