Öz: Allah'ın nuru kafirlerin ağzıyla sönmez!
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Öz: Allah'ın nuru kafirlerin ağzıyla sönmez!

27.10.2020 17:12 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:17
Öz: Allah'ın nuru kafirlerin ağzıyla sönmez!

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Mevlit Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda Avrupa'da tırmanışa geçen İslamofobiye dikkat çekerek, "Allah'ın nuru, kafirlerin ağzıyla sönmez." dedi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Mevlit Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda Avrupa'da tırmanışa geçen İslamofobiye dikkat çekerek, "Allah'ın nuru, kafirlerin ağzıyla sönmez." dedi.

Yayımladığı mesajda, peygamberlerin sonuncusu olan alemlere rahmet Hz. Muhammed Aleyhisselamın dünyaya teşrifleri nedeniyle tüm İslam alemini tebrik ettiğini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Dünyaya barış, adalet ve huzur getiren İslam'dan rahatsız olanlar, Allah'ın nurunu ve rahmetini söndürmek için var güçleriyle çalışsalar da biz biliyoruz ki Allah'ın nuru kafirler istiyor diye sönmez. Tüm peygamberleri yürekten severek Allah'a iman eden Müslümanlar, dünyaya sadece huzur ve adalet getirmek için mücadele etmiş, gayrimüslimleri bile adaletle yönetmiş, daima barıştan ve samimiyetten yana tavır koymuştur. Buna rağmen dünyayı terörize eden güçler, çeşitli argümanlarla İslam'ı terör dini, Müslümanları ise terörist göstererek dünyanın bu nura koşmasını engellemeye çalışmışlardır. Benzeri projelerin günümüzde artan bir hızla devam ettiğini üzülerek görmekteyiz. İslamofobinin devlet liderleri eliyle yayıldığına şahitlik ettiğimiz bu günlerde Peygamber Efendimiz aleyhisselama yapılan saldırıları şiddetle kınarken, ona olan sevgimizi yalnızca dil ile değil, yaşantımızla da göstermemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum çünkü peygamberi sevmek, onun gibi yaşamaya gayret etmek demektir. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik eder, dünyada hızla tutuşan fitne ateşinin hayırlı sebeplerle söndürülmesini temenni ederim." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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