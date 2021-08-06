Öz Ağaç-İş Sendikası üyeleri huzurevi ve sevgi evi sakinleriyle bir araya geldi

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu ve sendikanın Kayseri şubesi üyeleri, sevgi evlerinde kalan çocuklar ile huzurevinde barınan yaşlılarla bir araya geldi.

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu ve sendikanın Kayseri şubesi üyeleri, sevgi evlerinde kalan çocuklar ile huzurevinde barınan yaşlılarla bir araya geldi.

Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Dolu, önceki yıllarda da yine çocuklarla ve yaşlılarla bir araya geldiklerini ancak geçen yıl pandemi nedeniyle organizasyon yapamadıklarını söyledi.

Bu organizasyonda da kısıtlı sayıda çocuk ve yaşlıyı bir araya getirdiklerini belirten Dolu, "Sendika olarak Türkiye'nin dört bir yanında bu tarz organizasyonlar yapıyoruz. Pandemiden sonra daha geniş kapsamlı yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Programa katılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ise misafirlerin güzel bir gün geçirdiğini vurgulayarak, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Dolu ve Beyhan tarafından misafirlere hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin