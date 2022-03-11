Öz: 12 Mart destansı bir kurtuluştur

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 12 Mart Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, Anadolu topraklarının şehit kanlarıyla sulandığını söyledi.

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünün kutlandığı bugünlerde yüz yıl önceki acıların bir kez daha hatırlanması gerektiğini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Vatanı, bayrağı ve kutsalları için canını vermekten çekinmeyen Anadolu insanı, yüzlerce yıl beraber yaşadığı, milleti sadıka olarak kabul ettiği Ermeniler tarafından sırtından vurulmuş, düşmanlığın en kahpe şeklini en acı şekilde yaşamıştır." dedi.

Türk ordusunun Erzurum'a girdiği 12 Mart 1918 tarihine kadar oluk oluk Müslüman kanı akıtıldığını belirten Başkan Öz, mesajında şunları söyledi:

"Yakın zamana kadar hayatta olan görgü tanıklarından ve Osmanlı Arşivlerindeki belgelerden öğrendiğimiz katliamlarda kadın, erkek, çocuk, ihtiyar ayrımı yapılmadan binlerce Müslüman hayattan koparılmış, zulmün en alçakçası Anadolu insanına reva görülmüştür. Görgü tanıklarının şahitlikleriyle açılan toplu mezarlarda bulunan objeler de soykırıma uğrayanların Müslümanlar olduğunu ortaya koymuştur. Bugün dünya genelinde dillendirilen Ermeni lobisi destekli soykırım yalanı, Ermenilerin günahını örtmeye yetmez. Erzurum'da yüzlerce insanın yakıldığı Ezirmikli ve Mürselpaşa Konakları, Alaca Köyü, Yeşildere, Cinis ve Tekederesi gibi toplu mezarlar gerçeği haykırmaya devam edecektir. Yüz dört yıl evvel yaşanan bu katliamları gelecek nesillere aktarmalı ve tarih bilinci oluşturarak düşmanın çirkin yüzü hafızalarda diri tutulmalıdır. Bu bir intikam veya diş bileme değildir zira tarih bilinci olmayan milletler yok olmaya mahkumdur. Bu vesileyle Erzurum halkının topyekün katliama uğramasını engelleyen Seyidof ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin "Kardeş Kömeği" adı altındaki yardımlarını da hatırlatmayı yararlı görüyorum. Doğu'nun Fatihi Kazım Karabekir Paşa ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ilimizin düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını esirgemeyen tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, Ermeni mezaliminde can veren tüm insanlarımıza Allah'tan mağfiret diliyorum." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel