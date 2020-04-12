Oyunun ölçüsünü kaçıran kedi, kumruyu yaraladı Sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerden biri olan Aydın'da sokakların boşalması ile birlikte ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerden biri olan Aydın'da sokakların boşalması ile birlikte ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı ilde görevliler dışındaki herkes evde kalınca sokaklar hayvanlara kaldı. Germencik ilçesinde caddede ava çıkan bir kedi, havada yakaladığı kumru ile bir süre oynadı. Oyunun ölçüsünü kaçıran kedi, kumruyu hırpaladı.

Germencik şehir merkezinde yaşayan Cenk Cerit isimli vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, sokakta dolaşan bir kedi aynı sokaktaki kumruyu gözüne kestirdi. Uçuş kabiliyetine güvenen kumru, kediye aldırış etmeyince kedi kumruyu havada yakaladı. Kumru ile bir süre oynayan kedi, oyunun ölçüsünü kaçırınca kumru hırpalandı. Bir süre kumru ile oynayan kedi oyundan sıkılınca kumru yoluna devam etti. İlginç görüntüler kameralara yansıdı. - AYDIN

Kaynak: İHA