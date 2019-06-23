Oyunu kullandıktan sonra kazada hayatını kaybetti

Arnavutköy'de oy kullandıktan sonra eşiyle evine dönen Emine Erdem (78), trafik kazasında hayatını kaybetti.

Çilingir Köyü Fatih Caddesi'nde Cafer Erdem'in (80) idaresindeki 34 UPR 52 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak tarlaya girdi.

Haber verilmesi üzerinde olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Ekipler, araç içinde sıkışan Cafer Erdem'in eşi Emine Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cafer Erdem ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Erdem çiftinin yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullandıktan sonra evlerine döndüğü öğrenildi.

Kaynak: AA