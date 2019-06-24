Oyunu kullanan soluğu Bodrum'da aldı
Oyunu kullanan soluğu Bodrum'da aldıMUĞLA - İstanbul seçimlerinin ardından oy kullanan vatandaşlar soluğu Bodrum'da aldı.
Oyunu kullanan soluğu Bodrum'da aldı
MUĞLA - İstanbul seçimlerinin ardından oy kullanan vatandaşlar soluğu Bodrum'da aldı. Bodrum'dan İstanbul'a oy kullanmaya giden vatandaşlar sabah saatlerinde ilçeye döndü.
İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen vatandaşlar seçim günü İstanbul'un yolunu tutmuştu. Oy kullanan tatilciler tekrar ilçeye dönerek tatillerine kaldıkları yerden devam ettiler. 1 günlük boşluğun oluştuğu Bodrum sahilleri tekrar doldu taştı.
Oy kullanmaya giden vatandaşlar, "oyumuzu kullanıp vatandaşlık görevimizi yerine getirdikten sonra Bodrum'a geri döndük" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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