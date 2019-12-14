Oyunpazarı'ndan Eskişehir Kitap Fuarı'na gezi
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Oyunpazarı'ndan Eskişehir Kitap Fuarı'na gezi

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, Eskişehir Kitap Fuarını gezdi.

14.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:24
Oyunpazarı'ndan Eskişehir Kitap Fuarı'na gezi

Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, Kitap Fuarını gezdi.


Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, bu sene ikincisi düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarına gezi düzenledi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı gezide, öğrenciler stantları gezdi. Çocuk kitapları yazarları ile tanışan minikler, kendilerine kitap da satın aldı. Stantlarda yer alan kitapları tek tek inceleyen minikler fuarda eğlenceli bir gün geçirdi.


Tepebaşı Belediyesi'nin standını da ziyaret eden minik öğrencilere, Tepebaşı Belediyesi boyama kitabı hediye etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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