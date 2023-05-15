Oyunlar Haberleri - Oyunlar Haber - Haberler

Oyunlar Haberleri
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Seçim 2. tura mı kaldı? Seçim 2. tura uzayacak mı? Seçimin 2. turu ne zaman yapılacak?
YSK Başkanı Yener: "Saat 15.15 itibarıyla kalan 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylara verilmesini kabul etmemiz halinde her iki...
Kazımcan Karataş: "Hedefim şampiyonluk, uzun vadede ise Avrupa'da oynamak istiyorum"
Gültekin Uysal: "Her Bir Vatandaşımızın Sandığa Giren Oyuna Sonuna Kadar Sahip Çıkacağız"
Gültekin Uysal: "Her Bir Vatandaşımızın Sandığa Giren Oyuna Sonuna Kadar Sahip Çıkacağız"
Akşener: "Algı Çalışmalarından Beslenen Bir Seçim Gecesindeyiz. Milletimizin Verdiği Her Bir Oyun Peşindeyiz"
Akşener: "Algı Çalışmalarından Beslenen Bir Seçim Gecesindeyiz. Milletimizin Verdiği Her Bir Oyun Peşindeyiz"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü'nde kullandı Açıklaması
Bakan Soylu: "601 bin güvenlik görevlimiz, 79 helikopterimiz, 8 uçağımız görevinin başındadır"
13 Mayıs 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!