Oyunla Sağlık Bilgisi Öğreten Proje 365 Gün Teneffüste Sağlık

Önlenebilir sağlık alışkanlıklarının artması ve sağlıkokuryazarlığı oranını artırmak için çalışmalar yapan Bayer, yeni bir adım atarak 365 Gün Teneffüste Sağlık projesini başlattı. Ancak sağlık okuryazarlığı artırıldığında toplumdaki bireylerin sağlığını koruma ve önleyici sağlık hizmetlerini alma gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda karar verebilir hale geleceklerine inanan Bayer Tüketici Sağlığı, bu bilinci oluşturmanın en önemli parçası toplumun geleceği çocuklara ulaşmak için harekete geçti.

Türkiye genelinde çeşitli illerde bulunan AVM'lerdeki oyun alanları ve parklara çizilen eğitici oyunlarla çocuklar artık okulda öğrendikleri bilgileri açık alanlarda da pekiştirecekler ve hem eğlenip hem de sağlık bilgilerini artıracaklar.

BU PROJEDE İSTOP BİLE VİTAMİNLİ

Projeyle ulaşılmak istenen ana hedef, uzun vadede sağlık okuryazarlığı oranının yükseltilmesine destek olmak ve böylece toplumdaki bireylerin temel sağlık bilgilerinin ve bilincinin yükseltilmesini buna bağlı olarak da bireylerin sağlıklı yaşam yılı ve kalitesinin artırılmasını sağlamak. Öte yandan oyunların içerikleri Sağlık Bakanlığı'nın ve uluslararası sağlık kuruluşlarının çocuklar için sağlıklı beslenme ve hareket programları doğrultusunda oluşturuldu ve Öğretmen Akademisi Vakfı'nın katkılarıyla pedagojik açıdan değerlendirilerek onaylandı.

Oyunun gücü ve akılda kalıcılığını kullanarak çocukların sağlık, temizlik, kişisel bakım, doğru beslenme, egzersiz yapmanın faydaları, düzenli su içme, vücudu ve organları tanıma gibi çok önemli konularda bilgi içeren oyun alanlarıyla proje önümüdeki dönemde de her çocuğun hayatına dokunmaya devam edecek.

"TÜRKİYE'NİN SADECE %31'İ* YETERLİ SAĞLIK OKURYAZARLIĞI KATEGORİSİNDE"

Projeyi hayata geçiren Bayer ve ÖRAV'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtım etkinliğinde Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü Taygun Günay Türkiye'deki sağlık okuryazarlığı oranının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin sadece %31'i* yeterli sağlık okuryazarlığı kategorisinde ama inanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu oranı daha yüksek seviyelere çıkarmak mümkün. Örneğin biz «Ağaç yaşken eğilir» dedik çocuklar için harekete geçtik. Buradaki temel stratejimiz sürdürülebilir bir şekilde doğru önlem alma yöntemlerini herkese anlatabilmek" dedi.

ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere ise yaptığı konuşmada Vakıf olarak özel sektör ve STK işbirliklerine verdikleri önemin altını çizdi. 2008'den bu yana eğitimcilerin mesleki ve kişisel gelişimine destek sağlamak amacıyla Türkiye'nin ilk ve en etkin sivil toplum kuruluşu olarak çalıştıklarını belirten Karadare, sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir şirket olan Bayer ile ortak bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.Karadere projeyle ilgili olarak "Bayer'le bu projede başlayan iş birliğimizin daha sürdürülebilir olmasını umuyoruz. 365 Gün Teneffüste Sağlık projesini önümüzdeki dönemde daha da genişleterek daha çok çocuğumuza taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Küresel Öğretmen Ödülleri'nde dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri seçilen ilk Türk öğretmen Nurten Akkuş da projenin tanıtım etkinliği için "oyunun çocuk eğitimindeki önemi" üzerine konuşma yaptı.

365 gün Teneffüste Sağlık Projesi sağlıklı bir gelecek inşa edilmesine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürecek.

*Mayıs 2016 tarihli "Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışması" sonuçlarına göre toplumun %69,4'ü "yetersiz" veya "sorunlu" sağlık okuryazarlığı kategorilerindedir.