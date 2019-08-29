Oyunla Gelecek Oyun Geliştirme Yaz Kampı sertifika töreni

29.08.2019 22:34

Türkiye'deki genç oyun geliştiricilerini bir araya getirecek "Oyun Geliştirme Yaz Kampı", 20 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kocaeli'nde düzenleniyor.

Kampta gençlere, girişimcilik, oyun şirketi yönetimi, animasyon, oyun geliştirme gibi eğitimler veriliyor.

Katılımcılar, uluslararası sektör yayıncıları ile yüz yüze görüşme ve projelerini sunma imkanı da buluyor.

Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yanı sıra Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Animasyon Film Yapımcıları Derneğince desteklenen projeye 9 üniversite de katkı sağladı.

Eğitimlerini tamamlayan gençler, Kocaeli'ndeki Bilişim Vadisi Kongre ve Fuar Merkezi'nde sertifikalarını aldı.

Kaynak: AA