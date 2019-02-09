Oyuncusunun Barselona Yerine Hong Kong'da Olduğunu Öğrenen Guardiola Afalladı
Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barselona'da zannettiği defans oyuncusu Benjamin Mendy'nin Hong Kong'da olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.
Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barselona'da zannettiği defans oyuncusu Benjamin Mendy'nin Hong Kong'da olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. İspanyol teknik direktör ağzından küfür de kaçırdı.
Kaynak: Euronews.com