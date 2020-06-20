"Oyuncularım bugün gerçekten iyi bir iş başardılar" TFF 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Oyuncularım bugün gerçekten iyi bir iş başardılar" dedi.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Oyuncularım bugün gerçekten iyi bir iş başardılar" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Lige verilen uzun bir aradan sonra her takım gibi bizim de oyuna zor konsantre olma konusunda zorluklar yaşayabileceğimizi biliyorduk. Ama maçın geneline baktığımızda, oyuncularımızın gösterdiği performans, özveri, istekleri ve coşkusu bu endişelerimizi giderdi. Matematiksel belki play-off hattının biraz uzağındayız. Makasta kısa. 6 tane maçımız var. Yukarıda takım sayısı çok. Ciddi camialar var. Biz bunu bilerek tekrar lige hazırlanmak istedik. Arkadaşlarımızla oyuncularımızla konuştuk ve 'Tekrar deneyebiliriz' dedik. İyi bir bitiriş yapabiliriz diye düşündük. Oyuncularımızda 45 gün içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarımızı, ufak tefek yanılmaların dışında yerine getirdiler. Onlara da teşekkür ederim. Oyuncularım bugün gerçekten iyi bir iş başardılar" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN PLAY-OFF'A KALMAK ÇOK ZOR"

Pozitif ve olumlu bir futbol ile 3 puan aldıklarını dile getiren Özbalta, "Bugün rakibimizin 1 tane pozisyonunu hatırlıyorum. Bizim yine golden öncede bizim 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. En sonunda golü attık. Sonuçta Bursaspor ile oynuyorsunuz. Arada ekonomik ve camia anlamında farklılıklar var. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir Anadolu takımı. Bu takıma karşı oyuncularım bizi sahada mahcup etmediler. Olağanüstü bir mücadele, pozitif ve olumlu bir oyunla, tek gol 3 puan temiz bir galibiyet oldu. 5 maçımız var. Şu an için hiç bir şey başarmadık. Bizim için play-off'a kalmak çok zor. Ama o zoru kovalayıp deneyeceğiz. Daha fazla başarılı olmak istiyoruz" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

(İHA)

Kaynak: İHA