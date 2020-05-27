Oyuncular şarkıcılara konuk oldu
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Oyuncular şarkıcılara konuk oldu

Bayram boyunca 3 gün süreyle YouTube Türkiye #evdekal ve Net D kanallarından P&G Türkiye ve Denizbank'ın sponsorluğunda canlı olarak yayınlanan POPSAV Online Müzik Festivali' tüm hızıyla devam ediyor.

Oyuncular şarkıcılara konuk oldu
27.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:31

#müziklekal sloganı ile yayınlanan, geliri ihtiyaç sahibi olan müzik emekçilerine aktarılacak festivale Demet Akbağ, Cansel Elçin, Uraz Kaygılaroğlu, Kaan Sekban, Enis Arıkan, Aykut Gürel gibi ünlü isimler de konuk olup, çok özel açıklamalarda bulundular.

Ajda Pekkan'dan best of geliyor

Canlı yayında Hakan Eren'e konuk olan Aykut Gürel; "Son zamanlarda biraz daha caz dilinde projeler yapmaktan çok hoşlanıyorum. Ajda Hanım'la 1 senedir sahnede de birlikte çalışıyoruz. Ajda Pekkan'ın 2000'lerden önce yapmış olduğu şarkıları başka bir dilde yapsak diye çok heyecanlandım, Ajda Hanım'ı da heyecanlandırdım. 7, 8 şarkı bitti, çok heyecanlıyız" sözleriyle Ajda Pekkan'ın best of albümünün müjdesini verdi.

Canlı yayınların dozu kaçtı

Gökhan Türkmen'e konuk olan Kaan Sekban; "Ben canlı yayınlar ilk başladığında bundan 3 yıl önce canlı yayın yapmaya başlayan bir kişi olarak Pandemi döneminde herkesin canlı yayın yapmasını skeçlerime de yansıttım. Hepsi aynı saatte oluyor, insan hangisini izleyeceğini de bilemiyor. Canlı yayınların dozu kaçtı" dedi.

Şahan inanılmaz başarılı ekmek yapıyor

Canlı yayında Uraz Kaygılaroğlu, Güliz Ayla'nın konuğu oldu. Güliz Ayla'nın; "Uraz, sen karantinada ekmek yaptın mı?" sorusu üzerine Kaygılaroğlu; "Yapmadım; ama ekmek çeşitleriyle kafayı bozanlar oldu. Şahan, inanılmaz başarılı ekmek yapıyor. Ekrana saldırmak istiyorum" dedi.

Çikolata yıkadım

Metin Özülkü'nün konuğu olan Enis Arıkan; "Pandemi döneminde marketten aldığım her şeyi duşakabine koyup, çitiledim. Ben bu konuda doğru örnek olmayabilirim; ama çikolata paketlerini bile yıkadım, delirmiş gibiydim. Şimdi daha iyiyim, sudan geçirip buzdolabına koyuyorum"dedi.

Canlı yayına kedileriyle katıldılar

Cansel Elçin, canlı yayında Ömür Gedik'in konuğu oldu. Ömür Gedik yayına kedisi Beşiktaş, Elçin ise kedisi Viktor'la katıldı.

Nerede o eski bayramlar

Yonca Evcimik'in konuğu olan Demet Akbağ; "Bu bayram gerçekten nerede o eski bayramlar cümlesi yerine oturdu. Son yıllarda bayramlar insanların tatile gittiği günler olmuştu; ama bu sene iki sokak arkada olan arkadaşlarımızla bile telefon aracılığıyla bayramlaşır olduk. Ne yapalım bu günler de geçecek"sözleriyle eski bayramlara özlemini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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