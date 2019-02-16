Oyuncular da İzleyiciler de Duygulandı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan '57. Alay' konulu tiyatro gösterisi izleyicilerinden tam puan aldı.

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) 'Neşeli Adımlarla Mutlu Yarınlara Gidiyor' projesi kapsamında '57. Alay' konulu tiyatro gösterisi düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen tiyatro gösterisinde öğrenciler, Çanakkale Savaşında 57. Alayın göstermiş olduğu kahramanlık dolu hikayesinin bir kısmını canlandırdı. Bütün hünerlerini ortaya koyarak oyunu oynayan tiyatro oyuncuları, tarihi destanı sahnelerken izleyiciler gözyaşlarını tutamadı.

Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mustafa Yardımcı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaklaşık 2 ay boyunca profesyonel eğitim alarak hazırlandığı tiyatro gösterisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Tiyatro gösterisi 'Neşeli Adımlar ile Mutlu Yarınlara Gidiyor' projesinin tanıtılması ile devam etti.

Programın amacına dikkat çeken Proje Koordinatörü Lütfü Başlı, eğitim ve öğretimde kaliteyi arttırarak, öğrencilerin milli ve manevi duygularına sahip olması ve çağın gerektirdiği donanıma sahip gençlerin yetiştirilmesi amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Kahta Neşeli Adımlarla Mutlu Yarınlara Gidiyor' adlı projenin hazırlandığını söyledi.

Proje Koordinatörü Başlı, "Yaklaşık bir yıllık proje çalışmaları kapsamında 110 kişilik tam teşekkülü konferans salonu, 2 bin kitaplıklı kütüphane, 4 köy okuluna çocuk parkı, köy ortaokullarına 8 bin 400 kitap dağıtıldı. Okullara yaklaşık 500 adet çeşitli spor malzemeleri öğrencilere teslim edildi. Öğrencilerimizin özel yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 8 ortaokulumuzda müzik sınıfları oluşturuldu. Bu sınıflarda 230 öğrenci kursa katıldı. Proje kapsamında yapılan etkinliklerde dereceye giren 400 öğrencimize sırt çantası hediye edildi. Son olarak biraz sonra, Çanakkale Sanat Tiyatrosu Müdürü Abdulkadir Katra yönetiminde, oyun, ışık, ses, reji gibi tüm çalışmaların öğrencilerimiz tarafından yürütüldüğü 57. Alay adlı tiyatro gösterisi düzenlendi.

Projemizin kabul edilmesinden bu güne kadar ki süreçte desteklerini esirgemeyen Kaymakam Ahmet Gazi Kaya'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen'e, ilçe Kültür Merkezi Müdürü Hasan Çetinkaya'ya, MEBBİS Yöneticisi Mehmet Cihan Karataş'a, Fatih Projesi Koordinatörü Abdulkadir Avseren'e okul müdürlerimize ve iki aydan beri Çanakkale'den kalkıp ilçemize gelip tiyatro çalışmalarını yürüten Abdulkadir Katra'ya teşekkür ederim" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ise, "Çok kıymetli veliler ve öğrenciler eminim sizde benim gibi heyecanlandınız. Çok duygulanarak izlediniz. Gençler gerçekten büyük bir performans gösterdi. Ben hepsini teker teker kutluyorum. İnşallah hayatları böyle başarılar ile dolu olur. Gençlerimize bu tiyatro aşkını, kendilerini ifade etme fırsatını verdiği için Çanakkale Sanat Tiyatrosu Müdürü Abdulkadir Katra'ya ayrıca teşekkür ederim. Kendileri Çanakkale'den buraya gelerek öğrencilerimizi bu şahane tiyatro gösterisi için 2 boyunca hazırladı" diye konuştu.

Program, proje kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA