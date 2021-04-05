Oyuncu Yüksel Ünal pandemide sahnelere özlemini anlattı
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Oyuncu Yüksel Ünal pandemide sahnelere özlemini anlattı

Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN - Haberler | Güncel
Oyuncu Yüksel Ünal pandemide sahnelere özlemini anlattı

SİNEMA, dizi ve tiyatro oyuncusu Yüksel Ünal (47), sahneleri özlediğini belirterek, "Pandemi döneminde sadece video çekimi için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne gitmiştik. Boş sahnede bile yürümek nasıl tedavi etti anlatamam. İnşallah en kısa zamanda kavuşuruz" dedi.

SİNEMA, dizi ve tiyatro oyuncusu Yüksel Ünal (47), sahneleri özlediğini belirterek, "Pandemi döneminde sadece video çekimi için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne gitmiştik. Boş sahnede bile yürümek nasıl tedavi etti anlatamam. İnşallah en kısa zamanda kavuşuruz" dedi.

Muhteşem Yüzyıl dizisinin Şeker Ağa'sı Yüksel Ünal, Türk Kızılay İzmir Şubesi'nce düzenlenen söyleşiye katıldı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Ünal, dizi sektörü ve yaşamı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Kilolarından dolayı rol aldığı dizilerde 'şişman' karakterleri canlandıran ancak yeme alışkanlığını değiştirip bisiklete binerek 65 kiloya kadar zayıflayan, pandemide ise 12 kilo aldığını söyleyen Ünal, sohbetiyle keyifli bir zaman geçirtti. Zayıf haliyle dikkat çeken Ünal, şeker ağa karakterini canlandırırken 165 kilo olduğunu belirterek, "Dizinin 3'üncü sezonu biterken 140'lara kadar düşmüştüm. Sonrasında daha fazla kilo verdim. Hatta pandemide tekrar 12-13 kilo aldım. Bu durumdan mutsuzum. Yalnız tekrar vereceğim. En fazla 65 kilo kadar verdim. Tartışmadım. Şu an kaç kiloyum bilmiyorum" dedi.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi bir dönem ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyen Yüksel Ünal, "Evde yazmaya, çizmeye başladım. Eşimle birlikte 'evde kalanlar' diye video programı çekmeye başladık. Bu dönemi üreterek geçirebildim çok şükür. Bilgisayar programlarıyla ilgili internet üzerinden bazı eğitimler aldım. İnşallah bunların meyvelerini pandemi geçtikten sonra görebileceğiz" dedi."İNŞALLAH SAHNELERDE BULUŞURUZ"Tek kişilik stand up gösterilerine pandemi nedeniyle ara verdiğini belirten Ünal, "Yeni hikayeler birikti. Geçenlerde bir gösteri, açılış yaptık. Güzel de geçti. Yeni bir dalganın geldiği söyleniyor. Tekrar ara verebiliriz. Ancak gösteriler devam edecek" diye konuştu.Online konser ve oyunlar üzerine konuşan Ünal, "Hiç kimse Genco Erkal'ı İnstagram'dan izlemeyi sevmez. Böyle bir tadı yok hayatın. İnşallah sahnelerde buluşuruz" dedi.

Sahneleri özlediğini belirten Yüksel Ünal, "Bu pandemi döneminde sadece video çekimi için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne gitmiştik. Boş sahnede bile yürümek nasıl tedavi etti anlatamam. İnşallah en kısa zamanda kavuşuruz" dedi.


Oyuncu Yüksel Ünal pandemide sahnelere özlemini anlattı
Oyuncu Yüksel Ünal pandemide sahnelere özlemini anlattı
Oyuncu Yüksel Ünal pandemide sahnelere özlemini anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

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