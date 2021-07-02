Oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, yarın toprağa verilecek.
Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, yarın toprağa verilecek.
Oyuncu Civan Canova, 83 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenaze töreninin yarın gerçekleştirileceğini belirterek, salgın ve kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacağını ifade etti.
Sanatçının cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla aynı yerdeki kabrine defnedilecek.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk