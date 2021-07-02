Oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet yarın son yolculuğuna uğurlanacak
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Oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, yarın toprağa verilecek.

Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, yarın toprağa verilecek.

Oyuncu Civan Canova, 83 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenaze töreninin yarın gerçekleştirileceğini belirterek, salgın ve kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacağını ifade etti.

Sanatçının cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla aynı yerdeki kabrine defnedilecek.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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