Oyuncu Yetkin Dikinciler, Enka Sanat Sohbetleri'ne konuk oldu Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oyuncu Yetkin Dikinciler, Enka Sanat Sohbetleri'ne konuk oldu Açıklaması

Oyuncu Yetkin Dikinciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online düzenlenen Enka Sanat sohbetlerine konuk oldu.

Oyuncu Yetkin Dikinciler, Enka Sanat Sohbetleri'ne konuk oldu Açıklaması
13.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:30

Oyuncu Yetkin Dikinciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online düzenlenen Enka Sanat sohbetlerine konuk oldu.

Instagram üzerinden canlı gerçekleştirilen yayının sunuculuğunu, besteci, piyanist ve yorumcu Çiğdem Erken gerçekleştirdi.

Yayına evinden bağlanan Dikinciler, İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde eğitim alırken, tiyatro kulübünün çalışmalarına katılarak, Yıldız Kenter'den tiyatro dersi aldığını söyledi.

Dikinciler, üniversitede Orhan Veli şiirlerinden bir dinleti hazırladığı sırada Yıldız Kenter'in kendisine sorduğu "Yetkin, tiyatroyu bir meslek olarak düşünür müsün?" sorusu üzerine felsefe eğitimini yarıda bırakarak, oyunculuğa adım attığını anlattı.

Ailesinde çocukken tiyatroya gitmenin bir gelenek olduğunu ve anneannesiyle Kenter, Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan ile Nejat Uygur Çevre Tiyatrosu'na ve sinemaya gittiğini belirten Dikinciler, şöyle devam etti:

"1970'li yıllar, muhteşem bir atmosfer vardı oralarda. İşte o zaman tiyatroda perde açıldığı zaman benim de içimde bir şeyin açıldığını hissederdim. Sanırım Kenter Tiyatrosunda izlediğimiz oyunlar, Nejat Uygur'un ustalıkla yaptığı dolantı komedileri, aynı zamanda hiciv, taşlama muhteşemdi. Bir yandan da Gazanfer Özcan'ın tuluat yeteneği, anlık doğaçlama kabiliyeti ya da kendimce 'acaba bunlar metin miydi' derdim. Fakat o kadar doğaldı ki, yükseltiyi kaldırır eşitlerdi bizi. İşte o eşitlik beni sahneye çekti. Yani hikaye anlatabilme içgüdüsünü verdi bana."

"Babam ve Oğlum, hayatımda başka bir dönemin başlangıcı oldu"

Ünlü oyuncu, sinemaya ilk kez "Bedel" adlı filmle adım attığına işaret ederek, "Uzun metrajlı, Kartal Tibet'in çektiği bir filmdi ama televizyonda yayınlandı. TRT'nin bir filmiydi. Bunun dışında çokça sinema filminde çalıştım. Bir yandan Nazım Hikmet'i oynamak, onu seven biri olarak her zaman beni çok mutlu etmişti. Mavi Gözlü Dev filminde Nazım'ın izini sürmek, onunla buluşmak zaten beni çok mutlu eden bir süreç olmuştu. Babam ve Oğlum filmi de kendi döneminde çok büyük etki yaratıp, milyonlara ulaştığı için hayatımda başka bir dönemin başlangıcı oldu." dedi.

Salgın sebebiyle evde kaldığı süreci 2 yaşındaki kızı ve eşi Aslı Orcan'la beraber kaliteli geçirmeye çalıştığını aktaran Yetkin Dikinciler, İstanbul Devlet Tiyatroları bünyesinde rol aldığı "Profesyonel" oyununun 10. sezonuna girdiğini dile getirdi.

Dikinciler, tiyatronun popüler kültürden de beslenmesi gerektiği yorumunu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ama tiyatronun kendisinin popüler kültür üretmemek şartı ile beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan tiyatronun başka bir ayrıcalığı var, tiyatro binlerce yıldır yanına teknolojiyi, endüstriyi, yeni bilimsel gelişmeleri katarak ya da yepyeni kostüm tasarımları, ışık dizaynları katarak değil hep yalınlaşarak ilerledi ve insanın o dönem içinden geçtiği derdi, tasası neyse ona yaklaşmaya çalıştı. Yaklaşırken de bütün bu saydığım aracılardan arınıp, ruh ve bedenle ilgilenmeye çalıştı. Tiyatronun en büyük rekabeti bununla olmalı diye düşünüyorum."

Oyunculuğunu ise bir hikaye aracı olarak tanımlayan Dikinciler, "Ben aslında bir emekçiyim ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Aracı olduğum şeyin farkına varmaya, onu içselleştirmeye çalışıyorum birincisi bu. İkincisi de emek kutsaldır. Ben hiçbir emeğimi 'Bu ondan daha değerli', 'Bu ondan daha değersiz' diye kategorize etmiyorum. Edilmesine de müsaade etmemeye çalışıyorum. Yani 'dizi işte, gelir geçer' değil, ekranlara eğer çıkıyorsam bunun da bir sorumluluk olduğunu bilerek en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tiyatroda da sahneye çıkıyorsam, sinemada ya da reklamda da aynı şeyi düşünerek insana yaklaşmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı Haber
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti Haber
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için 'Kesin korunacak' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için "Kesin korunacak" talimatı
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Şallı Özer Kızıltan Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Caner Erkin Loris Karius Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Oyuncu Yetkin Dikinciler, Enka Sanat Sohbetleri'ne konuk oldu Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 12:44:46. #1.14#
title