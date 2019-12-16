Oyuncu Volkan Severcan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » Oyuncu Volkan Severcan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber

Oyuncu Volkan Severcan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ünlü oyuncu Volkan Severcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

16.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:10
Oyuncu Volkan Severcan AA'nın

Ünlü oyuncu , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


"İkinin biri" adlı tiyatro oyununda sahne almak için 'e gelen Severcan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.


Severcan, kategorisinde tercihini 'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafından yana kullandı.


Yaşam kategorisinde, Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafı için oy kullanan Severcan, kategorisinde ise Ayşen İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafını seçti.


AA'nın "Yılın Fotoğrafları" çalışmasını çok değerli bulduğunu belirten Severcan, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Heyecan verici fotoğraflar var. Bu karelere baktıktan sonra insan keşke AA'nın tüm fotoğraflarını görseydim diyor. Ben amatör bir fotoğrafçıyım. Fotoğraf sitelerini de olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Kişisel fotoğraf sergisi de açtım. Bakarsınız bir gün benim bir fotoğrafım da burada olur." dedi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler