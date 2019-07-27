Oyuncu Volga Sorgu çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptığı sevgilisini hastanelik etti

"Barda", "Evim Sensin", "Kara Köpekler Havlarken", "Bu Son Olsun" gibi yapımlarda rol alan ve daha önce de sevgilisinin çıplak fotoğraflarını servis etmekle suçlanan oyuncu bu kez de şiddet iddialarıyla gündeme geldi.

"SAÇIMDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEDİ"

Oyuncu Volga Sorgu tarafından şiddete uğradığını iddia eden S.Ö. adlı genç kadın, darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gördüğü şiddet nedeniyle burnunun ve dişinin kırıldığını belirten S.Ö, "Bana tekme, tokat attı. Kendimi savunmaya çalıştım, saçımdan tutup yerlerde sürükledi. Sessiz kalmayacağım" dedi.

"TEHDİT ETTİ"

Volga Sorgu ile evde tartıştıklarını belirten S.Ö. şu iddialarda bulundu: "Bana 'Seni öldüreceğim' dedi. Kendimi savunmaya çalıştım, saçımdan tutup yerlerde sürükledi. Burnum ve dişim kırıldı. Vücudumda darp nedeniyle bir sürü iz var. Darp sonrası tehditleri devam etti. 'Silahı bulsaydım sana sıkardım' dedi. Buna boyun eğecek değilim. Dışarıda bir sürü kadın öldürülüyor. Üstelik en sevdikleri kişiler tarafından. Sessiz kalırsam, vicdanım sızlar. Bu şekilde davranıyorsa sonuçlarına da katlanmak zorunda. Bu, Volga ya da bir başkası fark etmez."

"BENİM DE DARP RAPORUM"

Şiddetle suçalanan Volga Sorgu ise şunları söyledi: "İki sevgili arasında yaşanmış bir tartışmaydı. Büyütülecek bir şey değildi. Karşılıklı tartaklama yaşandı. Tatsız bir olaydı. Böyle olmasını istemezdim, keşke olmasaydı. O da beni darp etti, benim de darp raporum var."

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIYLA ŞANTAJ YAPTI İDDİASI

Öte yandan Sorgu'nun ismi, geçen ay eski sevgilisi N.Ş.'ye çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptığı iddiasıyla da anılmıştı. Savcılığa başvuran N.Ş., Volga Sorgu'nun çıplak fotoğraflarına karşılık para istediğini ve ölümle tehdit ettiğini öne sürmüştü. Sorgu ise suçlamaları kabul etmemişti. N.Ş. şikayetini geri çekince, soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.