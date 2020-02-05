Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder son yolculuğuna uğurlanacak

05.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:24

Hayatının son 8 yılını İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Sanatçı Yaşam Evi'nde geçiren oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Belediyeden yapılan açıklamada Yönder'in cenazesinin, Üsküdar Şakirin Cami'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedileceği bilgisine yer verildi.

- Tunca Yönder

Birçok sinema filminde ve tiyatro oyununda oynayan, birçok sinema ve reklam filmi yöneten Tunca Yönder, 1938'de Ankara'da doğdu.

Üniversite lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan oyuncu 1963'te Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosunda yer aldı.

Yönder, 1968'de Halk Oyuncuları'na geçti, 1970'ten sonra ise sadece televizyon ve sinema ile ilgilendi.

Tunca Yönder, 6 Şubat 1969'da TRT Ankara Televizyonu'nda yayınlanan ilk TV draması Şair Evlenmesi'nin yönetmenliğini yaparak Türk televizyonlarının ilk drama yönetmeni unvanını aldı. Aynı zamanda senarist, yapımcı ve yönetmen de olan Yönder, Ankara ve İstanbul film festivallerinden ödüller aldı.

Yönetmen ve yapımcı olarak binin üzerinde reklam filmi bulunan Yönder, 1970'te başlayan çağdaş Türk reklamcılığının ilk yönetmenlerindendi.

Yönder, özel televizyonların açılmasıyla birlikte yeni drama uyarlamaları da yaptı. Bunlardan, Kemalettin Tuğcu'nun Üvey Baba ve Küçük Besleme eserlerinin uyarlamaları büyük beğeni topladı ve uzun süre yayında kaldı.

Muğla Datça'da yaşamını sürdürürken rahatsızlanan Tunca Yönder, Kocaeli'ndeki bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü. Tedavisinin ardından 18 Ekim 2012'den itibaren Kartal Yakacık'ta bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanatçı Yaşam Evi'nde kalmaya başladı.

Genel durum bozukluğu sebebiyle 19 Şubat 2019'da İBB İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Yerleşkesi'ne sevki yapıldı. Parkinson rahatsızlığı da bulunan Tunca Yönder, 4 Şubat'ta 82 yaşında kalp ve solunum durması sonucu vefat etti.

Kaynak: AA