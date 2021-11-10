Oyuncu ve yazar Engin Akyürek, Brand Week Istanbul'da konuştu Açıklaması

Oyuncu ve yazar Engin Akyürek, "21. Yüzyılda Yeniden Samimiyet" başlığıyla Brand Week İstanbul'da yaptığı konuşmada, "Yaptığınız işle insanların evine giriyorsunuz. İyi ya da kötü karakter olduğunuzda seyircinin sizinle alakalı bir fikri oluyor. Profesyonelce oynadığınız karakteri samimi bir şekilde hayata geçirmeniz gerekiyor." dedi.

Marka ve iş dünyası festivali Brand Week İstanbul, bu yıl "21. Yüzyılda İnsan Olmak" temasıyla Zorlu PSM'de düzenleniyor.

Sunucu ve yazar Yekta Kopan moderatörlüğündeki etkinliğe Engin Akyürek'in yanı sıra Shell&Turcas Pazarlama Direktörü Seher Poyrazoğlu da katıldı.

"Samimiyet insanlığın her dönem aradığı bir şey oldu"

Akyürek, dünya genelinde yayılan Kovid-19 salgınının insanlık için bir es olduğunu belirterek, "İnsanlar belki son 200 yıldır yaşamadığı değişimi ve dönüşümü son 20 yılda yaşadılar. Biz bedenen buna adapte olsak bile ruhen adapte olmakta birazcık zorlandık. O yüzden samimiyet insanlığın her dönem sorduğu, sorguladığı ve aradığı bir şey oldu." ifadelerini kullandı.

Hayata ve kendine samimi olmamış birinin başka insanlardan samimiyet bekleyebileceğini düşünmediğini ifade eden Akyürek, modern insanın değişmesini beklediği şeyler için adım atması gerektiğini söyledi.

Ünlü oyuncu, insanlığın değişmek, dönüşmek ve gelişmek zorunda olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes kendi çocukluğunun geçtiği dönemi över. Bu biraz herkesin kendi hafızasına sahip çıkmasıyla alakalı bir şey. Bugün sosyal medya ve modern hayatla beraber samimiyete biraz daha ihtiyaç duyuyoruz."

Dizi ve film sektöründeki samimiyete de değinen Akyürek, "Yaptığınız işle insanların evine giriyorsunuz. İyi ya da kötü karakter olduğunuzda seyircinin sizinle alakalı bir fikri oluyor. Profesyonelce oynadığınız karakteri samimi bir şekilde hayata geçirmeniz gerekiyor. Karşılıklı ilişkilerinizi kurgulayamazsınız, kurguladığınızda zaten hissedilir. Hayatın her alanında samimiyetin ne kadar önemli bir şey olduğunu görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akyürek, oynadığı rollerle samimi bir ilişki kurmaya çalıştığını vurgulayarak, karakterle oyuncu arasındaki bağın seyirci tarafından hissedildiğini dile getirdi.

Bu yıl 9. kez düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin ve dünyanın yaratıcı liderlerini hem sahnede hem de dijitalde katılımcılarla buluşturuyor.

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