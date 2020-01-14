Oyuncu ve şarkıcı Recep Aktuğ'un vefatı

14.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:02

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapımcı, müzisyen, besteci, sinema ve dizi oyuncusu Recep Aktuğ'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Ersoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sanatçının siyah beyaz bir fotoğrafını kullanarak, "Usta oyuncu ve müzisyen Recep Aktuğ'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Aktuğ'un öz geçmişi

Mehmet Recep Aktuğ, 13 Mayıs 1954'te İzmir'de dünyaya geldi.

İlk ve orta eğitimini İzmir'de tamamlayan Aktuğ, lisede Anadolu Pop tarzında müzik yapan "Gelenek" adlı bir müzik grubunda yer aldı, ilk profesyonel çalışmasını da bu grupla İzmir'de "Mogambo"da yaptı.

İstanbul Üniversitesi Şişli Siyasal Bilgiler Yüksek Okulunda okurken 1974'te "Grup Stüdyo" adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler Bölümü'nde dört yıl okuduktan sonra TM Devlet Konservatuarına kaydoldu. Eğitimi süresince birçok farklı işte çalıştı.

Kurduğu plak şirketinin ilk sanatçısı Sezen Aksu'ydu

Birkaç arkadaşı ile "Arı Yapım" adlı bir şirket kuran Recep Aktuğ'un şirketinin ilk sanatçısı Sezen Aksu oldu. İlk plak "Kaybolan Yıllar"ı "Disko Fasıl" takip etti. Recep Aktuğ, 1976'da Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu Kısa Dalga'yı kurdu.

Kısa Dalga, ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile Sheraton Oteli'nde yaptı. 1978'de "Antalya Altın Portakal Şarkı Yarışması"na iki beste ile katılan Aktuğ ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı.

Recep Aktuğ, 1979'da Cantekin ile Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldı. "Giden Gençliğe" ve "Canım" adlı şarkılarıyla 1981'de ilk 45'liğini çıkaran Aktuğ, 1983'te Buğra Uğur'un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarak Çetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti.

Devlet Tiyatrolarında 1984'te Faik Ertener'in sahneye koyduğu çocuk oyunlarında besteci ve müzisyen olarak çalışan Aktuğ, Esen Müzik ile "Alışma Bana" ve "Siyah Gül" adlı iki müzik albümü çıkardı. 2009'da çıkan "Alışma Bana"dan sonra Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek albümünün her şarkıya ayrı klip çekilmiş DVD versiyonunu hazırladı ve dinleyicilerin beğenisine sundu.

Besteleri ve şarkı sözleri çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ, "Kurtlar Vadisi" ve "Aşk-ı Memnu" gibi birçok dizide de rol aldı.

Toplam 15 film ve dizide rol alan Recep Aktuğ'un oynadığı dizilerden bazıları şöyle:

"Poyraz Karayel", "Ezel", "Küçük Kadınlar", "Aşk-ı Memnu", "Selena", "Doktorlar", "Kurtlar Vadisi".

Kaynak: AA