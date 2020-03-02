Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere yardım dağıttı
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Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere yardım dağıttı

Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda, sınırdan geçmeyi bekleyen düzensiz göçmenlere yardım dağıttı.

02.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:56
Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere yardım dağıttı

Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda, sınırdan geçmeyi bekleyen düzensiz göçmenlere yardım dağıttı.

Kendi imkanlarıyla sınıra getirdiği yardım malzemelerini dağıtan Astepe, Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu.

Astepe, çocuklara moral vermek için onlarla şakalaşıp oyun oynadı.

Düzensiz göçmenler de kendilerini ziyaret eden oyuncu Astepe'ye yakın ilgi göstererek, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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