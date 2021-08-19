Oyuncu Tuncer Necmioğlu'nun vefatının üzerinden 15 yıl geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyuncu Tuncer Necmioğlu'nun vefatının üzerinden 15 yıl geçti

Oyuncu Tuncer Necmioğlu'nun vefatının üzerinden 15 yıl geçti
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Sanat hayatı boyunca Yılmaz Güney, Ömer Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Yusuf Kurçenli ve Halit Refiğ gibi usta isimlerin filmlerinde unutulmaz rollerde yer alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tuncer Necmioğlu, vefatının 15. yılında anılıyor.

Sanat hayatı boyunca Yılmaz Güney, Ömer Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Yusuf Kurçenli ve Halit Refiğ gibi usta isimlerin filmlerinde unutulmaz rollerde yer alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tuncer Necmioğlu, vefatının 15. yılında anılıyor.

İkisi de memur olan Rumelili annenin ve Kafkas kökenli asker babanın oğlu olarak 17 Aralık 1936'da Diyarbakır'da doğan Tuncer Necmioğlu, ilkokulu bu şehirde okudu.

Ortaokula Konya'da başlayan Necmioğlu, lise yıllarında babasını kaybedince tekrar Diyarbakır'da görev yapan ağabeyinin yanına döndü.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 1955-1956 yıllarında okuduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'ne geçen Necmioğlu, burayı bitirse de mesleğini yapmadı.

Üniversite yıllarında tiyatro oyunculuğuna başlayan sanatçı, 1957'de, İTÜ Tiyatro Topluluğu'nun elemanlarından biri oldu.

İlk kez Kralların Kaderi'nde rol aldı

Rol aldığı ilk oyunu "Kralların Kaderi" olan sanatçının sahnedeki etkinliği, üniversite tiyatrosunda yıllarca sürdü.

Necmioğlu, 1964'te, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun (AST) kuruluşuna katılarak, Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya başladı.

Usta oyuncu, 1967 yılında Tuncel Kurtiz, Umur Bugay, Aydın Engin ve Müjdat Gezen ile Halk Oyuncuları'nı kurdu. Aynı zamanda bu toplulukta genel sanat yönetmenliği ve oyunculuk da yaptı.

Halk Oyuncuları topluluğu, 55 kişilik kadroyla 2 ekibe ayrılarak, İstanbul ve Ankara'da "Devr-i Süleyman", "Samanyolu", "Teneke", "Asiye Nasıl Kurtulur", "Pir Sultan" gibi 17 oyun sahneledi.

Bir dönem İstanbul'da "Devr-i Süleyman" oyunu için soruşturma açıldı. Oyun, bu nedenle Ankara'da "Devr-i Küheylan" adıyla sahnelendi.

Halk Oyuncuları Tiyatro Topluluğu 1971 yılında dağılırken Necmioğlu, İstanbul Kartal'da küçük bir tavuk üretim yeri kurdu.

Necmioğlu, Devlet Tiyatroları, 1962'de Arena, 1964'te AST ve Küçük Sahne'de de oyuncu olarak görev yaptı.

Uluslarararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (AICT) üyesi olan Necmioğlu, 1975'de Ankara Çağdaş Sahnesi'nin kuruluşuna katıldı. Sanatçı, 1976-1977 yıllarında, "Ferhat ile Şirin" ve "İşgal"deki konuk oyuncuğuyla Şehir Tiyatrolarının sahnelerinde yer aldı. 1978 yılı sonunda ise Devlet Tiyatroları'na geçti.

Dönemin usta yönetmenlerinin filmlerinde oynadı

Kendi isteğiyle 1994'de Devlet Tiyatroları'ndan emekli olan Necmioğlu, 1965 yılında başrollerinde Yılmaz Güney'in yer aldığı "Beyaz Atlı Adam" filminde sanatçıyla tanıştı. Bu tanışıklığı aralarında "Hudutların Kanunu", "Kızılırmak Karakoyun", "Eşrefpaşalı", "Kozanoğlu", "Eşkiya Celladı", "Umutsuzlar", "Baba"nın da bulunduğu 16 başka film izledi.

Tuncer Necmioğlu'nun oynadığı diğer filmlerden bazıları ise Ömer Lütfi Akad'ın "Sırat Köprüsü", Atıf Yılmaz'ın "Toprağın Kanı" ve "Yarın Bizimdir", Yusuf Kurçenli'nin "Ve Recep ve Zehra", Tunca Yönder'in "Ayaşlı Kiracıları" ve "Yağmuru Beklerken", Halit Refiğ'in "Karılar Koğuşu" oldu.

Birçok filmde yönetmen ve senarist olarak yer alan Necmioğlu, 1980'de TRT'nin ilk renkli filmi, negatifleri tümüyle kaybolduğu için yayımlanamayan "Orman"ın yönetmenliğini yaptı.

Bir dönem aktif siyasete de giren sanatçı, 1999'da İşçi Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkan adayı oldu. 1985 yılında Devlet Tiyatrosu'nda görevliyken gözaltına alınan Necmioğlu, 17 gün sorgulandı.

Tuncer Necmioğlu, vefatından önce son olarak 2006'da başrollerinde, Tuncel Kurtiz, Aytaç Arman, Dolunay Soysert, Fikret Kuşkan ile Mehmet Akif Alakurt'un oynadığı "Hacı" dizisinde yer aldı.

Usta sanatçı, 20 Ağustos 2006'da İstanbul'da 70 yaşında vefat etti.

Rol aldığı bazı filmler ise şöyle:

"Hacı", "Seher Vakti", "Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin", "Yanık Koza", "Zerda", "Derviş", "Hanım Ağa", "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", "Hoşçakal Yarın", "Deli Divane", "Otostop", "İnsanlar Yaşadıkça", "Yağmur Beklerken", "Deniz Gurbetçileri", "Tatar Ramazan", "Dil Yarası", "Kurt Kapanı", "Susuz Yaz", "Malkoçoğlu Kurt Bey", "Maskeli Üçler", "Malkoçoğlu", "Hudutların Kanunu", "Bize Türk Derler", "Ateşli Kan"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Hande Erçel Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Arda Turan Lionel Messi Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyuncu Tuncer Necmioğlu'nun vefatının üzerinden 15 yıl geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:19:14. #1.14#

title