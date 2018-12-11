Oyuncu Tuba Büyüküstün, Suriyeli Çocuklarla Resim Yaptı

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve UNICEF başkanlarıyla birlikte Suriyeli ve Türk çocuklarla duvar resmi yaptı. Oyuncu Tuba Büyüküstün, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve UNICEF başkanlarıyla birlikte Suriyeli ve Türk çocuklarla bir sanat atölyesindeki etkinliğe katıldı. Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve UNICEF'in yürüttüğü bir proje kapsamında Suriyeli ve Türk çocuklar düzenli olarak Cermodern'deki sanat aktivitelerine katılmakta. Bu sanatsal aktiviteler Suriyeli çocukların travmalarını atlatmalarına, sosyalleşmelerine ve kendilerini ifade etmelerine imkan veriyor. Bu kez, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, UNICEF Türkiye Başkanı Philippe Duamelle ve UNICEF İyi Niyet Elçisi oyuncu Tuba Büyüküstün de etkinliğe katılarak çocuklara katılıp birlikte bir duvar resmi yaptı.

(Mustafa Apaydın/İHA)