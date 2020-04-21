Oyuncu Telefonu Nubia Play 5G Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Oyuncu Telefonu Nubia Play 5G Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji

Oyuncu Telefonu Nubia Play 5G Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri

nubia, Red Magic serisiyle oyun telefonu donanımının sınırlarını zorluyor. Şimdi şirket Play olarak adlandırdığı orta seviye seri ile başka bir rotaya girdi.

21.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:53
Oyuncu Telefonu Nubia Play 5G Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri

nubia, Red Magic serisiyle oyun telefonu donanımının sınırlarını zorluyor. Şimdi şirket Play olarak adlandırdığı orta seviye seri ile başka bir rotaya girdi. Serinin ilk telefonu Nubia Play 5G adıyla Çin'de duyuruldu. Nubia Play 5G özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

nubia Play 5G Özellikleri

Mobil oyunculara özel tasarlanan üst seviye akıllı telefon Nubia Red Magic serisine yeni bir isim eklendi: Nubia Play. Serinin ilk model Çin'de yeni duyuruldu. Nubia Play 5G olarak tanıtılan orta segment oyuncu akıllı telefonu, 6.65 inç FHD+ çözünürlüğe çıkabilen 144Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip çentiksiz bir ekrana sahip. Parmak izi okuyucusu taşıyan ekranın üstünde ve altında çerçeveler göze çarpıyor. Qualcomm'un Snapdragon 765 işlemcisinden güç alan telefon, arkada biri makro çekim diğeri derinlik verileri için iki adet 2 megapiksel modül tarafından desteklenen 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ile birlikte 48 megapiksel ana Sony IMX582 sensör taşıyor. Öne bakan kamera ise 12 megapiksel. Telefonun sağ tarafında gelişmiş oyun aracı için iki kapasitif tuş bulunuyor.

nubia Play 5G Fiyatı ve Çıkış Tarihi

6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri ile gelen Nubia Play 5G, 30W hızlı kablolu şarjı destekleyen 5100 mAh bataryadan güç alıyor. Yazılım tarafında, kutusundan nubiaUI 8.0 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor.

Siyah, mavi ve beyaz renkleri ile satışa sunulan nubia Play 5G, Çin'de ön siparişe açıldı. 6GB/128GB modelin fiyatı 2400 yuan, 8GB/128GB modelin fiyatı 2700 yuan, tepe modelin (8GB/256GB) fiyatı 3000 yuan. Çin'deki resmi satışların üç gün içerisinde yani 24 Nisan'da başlaması planlanıyor.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haber
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialar yalanlandı Haber
Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialar yalanlandı
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Haber
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haber
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haber
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Dünyanın nazar boncuğu gölümüz kırmızıya büründü Haber
Dünyanın nazar boncuğu gölümüz kırmızıya büründü
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas...
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
'Koronavirüs bulaşır' korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti
"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muhammet Emin Berat Albayrak Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Deniz Seki Serdar Ortaç Mustafa Keser
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Oyuncu Telefonu Nubia Play 5G Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 23:57:38. #1.15#
title