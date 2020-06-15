Oyuncu Telefonu ASUS ROG Phone 3 Özellikleri Belli Olmaya Başladı ASUS'un 2019'da tanıttığı oyuncu telefonu Asus Rog Phone 2'nin yeni modeli olacak Asus ROG Phone 3, TENAA'da listelendi. Mobil oyuncu telefonu Asus Rog Phone 3 özellikleri haberimizde.

ASUS'un 2019'da tanıttığı oyuncu telefonu Asus Rog Phone 2'nin yeni modeli olacak Asus ROG Phone 3, TENAA'da listelendi. Mobil oyuncu telefonu Asus Rog Phone 3 özellikleri haberimizde.

Amiral gemisi telefonlar üst seviye donanıma sahip olsa da, mobil oyuncular için özel olarak tasarlanmış oyuncu telefonları da var. Nubia Red Magic, ASUS ROG Phone, Xiaomi Black Shark, en popüler mobil oyun akıllı telefon serilerinden bazıları. ASUS ROG Phone 2 geçen yıl piyasaya sürüldü ve çok başarılı oldu. 2019'da amiral gemisi seviyesinde teknik özelliklerle (120Hz yenileme hızına sahip ekran, Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemci) gelen Asus Rog Phone 2'nin yeni modeli yakında tanıtılabilir. Geekbench ve WiFi sertifikalarında listelenen telefon, son olarak I003DD model numarasıyla TENAA'da listelendi ve birçok özelliği açığa çıktı.

ASUS ROG Phone 3 Özellikleri

ASUS ROG Phone 3, 6.53 inç ekran ve 5800 mAh batarya ile gelecek. Ayrıca, SA/NSA desteği ile 5G bağlantısına sahip olacak. 171 x 78 x 9.85mm boyutlarında bir telefonla karşılaşacağız. Çift SIM yuvası sunacak telefonun Android işletim sisteminin hangi sürümüyle geleceği henüz bilinmiyor. 12GB RAM ve Snapdragon 865 işlemci ile güçlendirilen telefon, çift bantlı WiFi-ax bağlantısını destekleyecek. Son olarak telefonun 30W hızlı şarj desteği ile geleceğini söyleyebiliriz.

Rekabet Kızışacak!

Yukarıdaki özelliklere göre, ASUS ROG Phone 3 olağanüstü bir şey sunmuyor. Tabii ki oyun telefonunun yeni tasarım, yenileme hızı, oyun özellikleri vb. dahil olmak üzere bir yığın açıklanmayan özelliği var. Sağlam bir rakibinin geliyor olması rekabeti kızıştıracak. Lenovo Legion'dan bahsediyoruz. Lenovo Legion akıllı telefonun bazı üst düzey özelliklere sahip olması bekleniyor. 90W hızlı şarj, 144Hz yenileme hızı gibi teknik özellikler bir yana alışılmışın dışında bir tasarımla gelecek.