Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni...
'Yahşi Cazibe', 'Kaynanalar' ve 'Gönül İşleri gibi sevilen dizilerin yanı sıra yaptığı seslendirmelerle tanıdığımız oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında vefat etti. Aydın'ın vefat nedeni belli oldu...
İSTANBUL (Snob Magazin) - Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın vefat etti. Aydın'ın bir süredir korona virüsü tedavisi gördüğü ve bu nedenle vefat ettiği öğrenildi.
GENİŞ ÇEVRELERCE TANINIYORDU
Sanatçı, John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.
Sanatçının cenaze bilgileri İBB Şehir Tiyatroları tarafından duyurulacak.
GEÇTİĞİMİZ AY EŞİNİ KAYBETMİŞTİ
Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın, Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.
Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aydın, bugüne kadar birçok yapımda rol aldı. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programı sundu. Aydın, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Seslendirme ve Oyunculuk dersleri verdi.
TİYATRO OYUNLARI
Buluşma Yeri: Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
Nekrassov: Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012
Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Seni Seviyorum (oyun): William Douglas - Tiyatrokare - 2005
Tekrar Çal, Sam: Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Dosya (oyun): Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Hadi Öldürsene Canikom: Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000
Pazartesi Perşembe: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Tatlı Çarşamba: Murıel Resnık
Lüküs Hayat: Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
SİNEMA FİLMLERİ
Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000
DİZİLERİ
Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013
Gönül İşleri - Muzaffer - 2014
Çocukluk Günleri - 2009
Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012
Gece Gündüz - 2008
Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu : Mahalle Berberi - 2009
Gizli Patron - 2006
Sessiz Gemiler - 2007
Beni Bekledinse - 2004
Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005
Kınalı Kar - 2002
Serseri - 2003
Örümcek (dizi) - 1998
İç Güveyi Billy - 1999
Yeni Bir Yıldız - 1997
Kanal Yumuşak G - 1998
Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993
Umut - 1997
Aşk Bir Hayal- Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca
Kaynanalar - 1974