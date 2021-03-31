OYUNCU SERHAT MİDYAT TAKSİM'DE YEDİTEPE HUZUR DENETİMİNE TAKILDI
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OYUNCU SERHAT MİDYAT TAKSİM'DE YEDİTEPE HUZUR DENETİMİNE TAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAKSİM'de Yeditepe Huzur Denetimleri yapıldı.

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TAKSİM'de Yeditepe Huzur Denetimleri yapıldı. Denetim sırasında otomobili ile geçerken polis tarafından durdurulan oyuncu Serhat Midyat, üst araması ve GBT sorgusundan geçirildi. Oyuncu Midyat aracı arandıktan sonra yoluna devam etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde birçok noktada Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirdi. Denetim noktalarından biri olan Taksim Meydanı'nda durdurulan araçlar didik didik aranırken, araç içindeki kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri havadan destek verirken, Özel Harekat polisleri de çevre güvenliğini sağladı. Eğitimli narkotik köpeği de çalışmalara katılarak şüpheli görülen araçlarda arama yaptı. Taksim'dee denetim noktasından otomobili ile geçerken polis tarafından durdurulan oyuncu Serhat Midyat da üst araması ve GBT sorgusundan geçirildi. Oyuncu Midyat aracı arandıktan sonra yoluna devam etti.

OYUNCU SERHAT MİDYAT TAKSİM'DE YEDİTEPE HUZUR DENETİMİNE TAKILDI
OYUNCU SERHAT MİDYAT TAKSİM'DE YEDİTEPE HUZUR DENETİMİNE TAKILDI
OYUNCU SERHAT MİDYAT TAKSİM'DE YEDİTEPE HUZUR DENETİMİNE TAKILDI
OYUNCU SERHAT MİDYAT TAKSİM'DE YEDİTEPE HUZUR DENETİMİNE TAKILDI
OYUNCU SERHAT MİDYAT TAKSİM'DE YEDİTEPE HUZUR DENETİMİNE TAKILDI
OYUNCU SERHAT MİDYAT TAKSİM'DE YEDİTEPE HUZUR DENETİMİNE TAKILDI
OYUNCU SERHAT MİDYAT TAKSİM'DE YEDİTEPE HUZUR DENETİMİNE TAKILDI
OYUNCU SERHAT MİDYAT TAKSİM'DE YEDİTEPE HUZUR DENETİMİNE TAKILDI
OYUNCU SERHAT MİDYAT TAKSİM'DE YEDİTEPE HUZUR DENETİMİNE TAKILDI
OYUNCU SERHAT MİDYAT TAKSİM'DE YEDİTEPE HUZUR DENETİMİNE TAKILDI
OYUNCU SERHAT MİDYAT TAKSİM'DE YEDİTEPE HUZUR DENETİMİNE TAKILDI
OYUNCU SERHAT MİDYAT TAKSİM'DE YEDİTEPE HUZUR DENETİMİNE TAKILDI
OYUNCU SERHAT MİDYAT TAKSİM'DE YEDİTEPE HUZUR DENETİMİNE TAKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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