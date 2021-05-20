Oyuncu Salma Hayek, Kovid-19'la mücadelesini anlattı

Lübnan asıllı Meksikalı oyuncu Salma Hayek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından yedi hafta boyunca evde karantinada kaldığını, oksijen aldığını ve hastalığı zor atlattığını söyledi.

Lübnan asıllı Meksikalı oyuncu Salma Hayek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından yedi hafta boyunca evde karantinada kaldığını, oksijen aldığını ve hastalığı zor atlattığını söyledi.

CNN'nin haberine göre, Variety dergisine Kovid-19'la mücadelesindeki zor günleri anlatan Hayek, kendisinde virüsün tespit edildiği dönemde durumu ağır olduğu için neredeyse hastaneye kaldırılacağını ifade etti.

Ünlü oyuncu, doktorunun kendisini hastaneye götürmek için çok ısrar ettiğini, buna karşılık ona evinde ölmeyi tercih ettiğini söylediğini aktardı.

Hastalığı zor atlattığını ifade eden Hayek, yedi hafta boyunca evde karantinada olduğunu ve oksijen aldığını belirtti.

Hayek, hastalıktan önce sahip olduğu enerjinin şimdi bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer