Oyuncu Salma Hayek, Kovid-19'la mücadelesini anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyuncu Salma Hayek, Kovid-19'la mücadelesini anlattı

Oyuncu Salma Hayek, Kovid-19'la mücadelesini anlattı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Lübnan asıllı Meksikalı oyuncu Salma Hayek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından yedi hafta boyunca evde karantinada kaldığını, oksijen aldığını ve hastalığı zor atlattığını söyledi.

Lübnan asıllı Meksikalı oyuncu Salma Hayek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından yedi hafta boyunca evde karantinada kaldığını, oksijen aldığını ve hastalığı zor atlattığını söyledi.

CNN'nin haberine göre, Variety dergisine Kovid-19'la mücadelesindeki zor günleri anlatan Hayek, kendisinde virüsün tespit edildiği dönemde durumu ağır olduğu için neredeyse hastaneye kaldırılacağını ifade etti.

Ünlü oyuncu, doktorunun kendisini hastaneye götürmek için çok ısrar ettiğini, buna karşılık ona evinde ölmeyi tercih ettiğini söylediğini aktardı.

Hastalığı zor atlattığını ifade eden Hayek, yedi hafta boyunca evde karantinada olduğunu ve oksijen aldığını belirtti.

Hayek, hastalıktan önce sahip olduğu enerjinin şimdi bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

İsrailli muhabirin Arap bölgesine düşen roketlerin ölüme yol açmamasına üzülmesi tepki çekti
İsrailli muhabirin Arap bölgesine düşen roketlerin ölüme yol açmamasına üzülmesi tepki çekti
Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: 'Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum'
Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum"
Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı
Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Burak Yılmaz Hakan Arslan Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyuncu Salma Hayek, Kovid-19'la mücadelesini anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 14:12:33. #1.14#

title